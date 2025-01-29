В Даугавпилсе прошла охота на дезинформацию

Игроки, а это в первую очередь школьники, научатся определять ботов, проверять источники информации; узнают, что такое обратный поиск изображений и т. д.

«Мы партнеры в Латвии – распространяем информацию, обучаем педагогов, сами являемся обучающими тренерами, которые могут провести игру в школе. Таким образом литовский продукт распространяется при помощи партнеров в Латвии и Эстонии.

Сейчас столько всего в социальных сетях… Медиаграмотность необходима и ей надо учить», — рассказала LSM+ куратор проектов New East Алина Хачетлова.

Dezinformācijas medības хорошо «встраивается» в разные учебные предметы – медиаграмотность можно «привязать» к изучению языков (в Даугавпилсе был презентован латышский вариант, но есть английский и русский — LSM+), истории и социальных знаний, информатики и т. д. Учителям, готовым стать амбассадорами игры, New East предлагает бонусы – подарочные карты в книжные магазины на сумму 150 евро.

На презентационное и одновременно обучающее мероприятие собрался десяток педагогов из Даугавпилса и других латгальских самоуправлений.

«Я учитель латышского языка и литературы, но сейчас работаю библиотекарем. Библиотекарь в школе – это такой эксперт, помогающий и учителям, и детям следить за новинками; помогающий найти то, что полезно для учебы и работы. Мне важно держать руку на пульсе. Также я в этом году в Латвийской Национальной библиотеке посещаю курсы, чтобы стать медиаментором – специалистом по медиаграмотности. Об этой игре нам говорили в Риге, я хотела с ней познакомиться поближе – и вот так сложились обстоятельства, что в Даугавпилсе New East ее презентует.

Очень хочу показать игру в своей школе. В ближайшее время буду обсуждать с коллегами – в какой класс (рассчитано на 8-11 классы — LSM+) и на какой предмет я могу прийти, взяв с собой представителей New East, чтобы они всех научили. Первое погружение для меня прошло удачно, готова продолжать. Думаю, можно попробовать и английский вариант», — поделилась с LSM+ Елена Скопина из Даугавпилсской государственной польской гимназии имени Юзефа Пилсудского.

«На 19 февраля запланировано онлайн-обучение, на него уже зарегистрировалось более сотни учителей из разных регионов Латвии.

Планируем мы и «живые» встречи в разных городах – рассматриваем Кулдигу, Лиепаю и другие. Мы не замыкаемся на Латгалии, хотим сотрудничать со всеми, хотим привлечь педагогов и других заинтересованных лиц по всей Латвии, поэтому комбинируем офлайн и онлайн форматы, чтобы каждый выбрал наиболее удобный для себя», — подчеркнула А. Хачетлова.

Чтобы зарегистрироваться на онлайн-встречу 19 февраля, нужно заполнить анкету.