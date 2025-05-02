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В Даугаве обнаружено тело мужчины: к рукам были привязаны гири

Редакция PRESS 2 мая, 2025 11:06

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Scapix/TONO BALAGUER

Во вторник, 29 апреля, в Даугаве у берегов волости Юмправа местные жители заметили тело человека. На место прибыли оперативные службы, которые извлекли погибшего из воды. Однако больше всего окружающих потрясла деталь: к рукам мужчины были прикреплены гири, сообщает программа Degpunktā телеканала TV3.

Тело было найдено в посёлке Дзелме, Огрского края. Вечером местный житель вместе с сыном вышел к воде, чтобы опробовать самодельное плавательное средство, построенное зимой. На обратном пути они заметили в реке подозрительный объект. Несмотря на сильные волны в Даугаве, форма и поведение предмета в воде вызвали тревогу — он не напоминал ни дерево, ни камень.

"Из любопытства мы решили подойти поближе. Примерно с 30 метров было видно, что это напоминает человеческий силуэт. Мы подошли ближе, чем на 10 метров, и тогда, конечно, стало ясно, что там лежит человек: спина как бы повернута, ноги подняты, а средняя часть находится под водой. Вот как это выглядело", - сообщил Оскарс, который нашел тело.

Когда погибшего вытащили на берег, стало очевидно, что он долгое время находился в воде. По слухам, он был одет в относительно летнюю одежду. На нем была тонкая куртка, спортивный костюм и спортивная обувь.

«Самое загадочное в этой истории то, что у человека к рукам были… У меня не слишком хорошее зрение, но кто видел получше, сказали, что к его рукам были прикреплены гири (...) Здесь может быть только два варианта: либо он сам решил уйти из жизни, либо кто-то ему “помог”».

по словам Оскара, гири были закреплены к рукам пластиковыми хомутами.

За последнее время в округе сообщений о пропавших без вести не поступало. Однако Оскар вспоминает недавнюю публикацию в социальных сетях: кто-то писал, что на берегу Даугавы в Лиелварде была найдена надувная лодка. Внутри находились фонарик, телефон и, что особенно показательно — те же пластиковые хомуты.

По информации Государственной полиции, личность погибшего пока устанавливается. Известно лишь, что мужчине было около 40 лет. В связи с произошедшим начат уголовный процесс.

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