В чиновники никто не хочет? Куда сегодня рвутся трудящиеся Латвии

В свою очередь, относительно невелик интерес к вакансиям в госуправлении. Об этом свидетельствует анализ статистики портала объявлений о трудоустройстве CV.lv, которым управляет компания по отбору персонала "Alma Career Latvia".

В первом полугодии 2025 года наблюдалось сокращение числа объявлений с предложением работы на 5% по сравнению с тем же периодом прошлого года. При этом активность соискателей работы росла и общее число заявок на вакансии увеличилось на 8%, сообщает "Alma Career Latvia".

"Больше всего объявлений с предложением трудоустройства в первом полугодии 2025 года опубликовано в следующих категориях должностей: административная работа и ассистирование, сфера информационных технологий (ИТ), торговля, услуги, финансы и бухгалтерия", - рассказывает руководитель по маркетингу и коммуникациям "Alma Career Latvia" Криста Розиня и продолжает: "Наибольший прирост числа предложений трудоустройства по сравнению с первым полугодием прошлого года отмечается в сельском хозяйстве, сфере экологии, производстве, а также в категории безопасности и обороны, а спад - в фармацевтике, юриспруденции, а также в транспорте и логистике".

В ситуациях, когда люди ищут другую работу по собственной инициативе, их главными мотивами являются желание получать большую зарплату и подниматься по карьерной лестнице, подчеркивает Розиня.

Опрос, проведенный "Alma Career Latvia" совместно с предприятием профессиональных услуг и консультаций "PwC", показал, что во всех трех странах Балтии значительная часть работников ставит под сомнение объективность работодателей при выборе кандидатов и справедливость в зарплате. Об этом заявили почти 80% респондентов в Латвии, почти столько же в Эстонии и чуть меньше - 64% - в Литве.

В нашей стране 29% работников заметили, что при выборе кандидата на вакансию предпочтение отдается более молодым претендентам, 11% зафиксировали, что приоритет отдается выпускникам конкретных вузов, 10% пришли к выводу, что работодатели чаще выбирают мужчин, тогда как 4% респондентов заметили обратное, что предпочтение отдается женщинам.

Только 21% опрошенных считают, что при выборе кандидатов на вакансию объективно оцениваются профессиональные навыки претендентов без учета возраста, пола и других не связанных с работой критериев.

(Diena)