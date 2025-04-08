В черный список PTAC попала еще одна фирма

20 июля прошлого года потребитель заказал в интернет-магазине «Top santehnika» водонагреватель стоимостью 320 евро. Получив товар, потребитель обнаружил, что обогреватель данной конструкции ему не подходит, и воспользовался правом отказа, заполнив форму возврата. 31 июля прошлого года курьер доставил товар на склад компании.

Компания отказалась вернуть деньги, заявив, что и упаковка, и сам товар были повреждены. По неоднократному требованию потребителя компания предложила снижение цены или урегулирование спора в судебном порядке.

Потребитель обратился в PTAC, и комиссия по разрешению споров рассмотрела представленные материалы. Комиссия установила, что представленные компанией фотографии не позволяют оценить состояние товара на момент возврата, а также не было предоставлено обоснования предлагаемого снижения цены.

Комиссия в своем решении отмечает, что между сторонами был заключен дистанционный договор, который дает потребителю право отказаться от покупки в течение 14 дней без объяснения причин. Возможная неисправность водонагревателя не влияет на осуществление права на отказ.

Потребитель выполнил все правила, и компания обязана вернуть полную стоимость товара - 320 евро. Решение Комиссии подлежит исполнению в течение 30 дней и не может быть оспорено. Если торговец или потребитель сообщит в PTAC о вступлении решения в силу, он будет исключен из «черного списка».

По данным «Firmas.lv», в 2023 году оборот «Top Santehnika» составил 46 026 евро, а прибыль — 911 евро. Компания зарегистрирована в 2022 году, ее основной капитал составляет 10 евро. Компания принадлежит Бруно Мидеру.