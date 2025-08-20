Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 24. Августа Завтра: Bertulis, Boleslavs
Доступность

В бундестаге допустили отправку немецких военных в Украину

© Deutsche Welle 20 августа, 2025 13:48

Мир 0 комментариев

В случае долгосрочного режима прекращения огня между Россией и Украиной в Украину могут направить немецких военнослужащих для обеспечения мира. Такую точку зрения председатель комитета бундестага по обороне Томас Рёвекамп (Thomas Röwekamp) высказал в интервью медиакомпании WDR, вышедшем в эфир в среду, 20 августа.

По словам политика, у европейцев и украинцев был отрицательный опыт взаимодействия с российской стороной, поэтому необходимо эффективное военное сдерживание. "А это означает, что и немецкие солдаты после заключения мира с Россией позаботятся здесь (в Украине. - Ред.) о том, чтобы мир был долгосрочным", - пояснил собеседник WDR.

Обучение украинских военных и помощь в ПВО

Отвечая на вопрос о возможной поддержке украинской армии со стороны вооруженных сил ФРГ (бундесвера), глава комитета бундестага по обороне привел в пример помощь в логистике, обучение украинских военнослужащих и противовоздушную оборону. В бундесвере существует "целый спектр военных возможностей", которые могут обеспечить длительный мир в Украине, заверил Рёвекамп.

Одним из ключевых вопросов возможного соглашения о мире для украинской стороны являются гарантии безопасности со стороны партнеров Киева. "Речь идет о том, чтобы предоставить Украине гарантии с обязательствами и военную защиту, чтобы в случае нового нападения России европейцы вместе с американскими силами были готовы отбить атаку", - отметил собеседник WDR.

"В конечном итоге никто не хочет войны. Наиболее безопасным способом предотвратить военное столкновение было бы сдерживание российское армии присутствием большого количества войск", - пояснил представитель бундестага.

 Премьер Саксонии: Германия не может обеспечить безопасность Украины

Между тем премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер (Michael Kretschmer) выступил против отправки немецких войск в Украину. "Тот факт, что немецкие солдаты сражаются в Украине, не может быть темой", - приводит слова политика издание Der Spiegel. По мнению Кречмера, Германия не может обеспечить безопасность Украины, поскольку у бундесвера недостаточно предпосылок к этому.

Альтернативой присутствию сил ФРГ на украинской территории премьер Саксонии назвал прочную европейскую архитектуру безопасности и гарантии безопасности, обеспечиваемые США. Европе следует вкладывать средства в собственную безопасность, чтобы предотвратить в будущем нападение на Евросоюз или Украину, считает собеседник Der Spiegel.

Кречмер и Рёвекамп - однопартийцы по Христианско-демократическому союзу (ХДС). Эта партия возглавляет правящую сейчас в ФРГ коалицию. Ранее против присутствия бундесвера в Украине уже выступили некоторые партии ФРГ.

Так, лидеры Левой партии и ультраправой "Альтернативы для Германии" выразили несогласие с потенциальной отправкой немецких войск. В Социал-демократической партии Германии - партнере консерваторов по правящей коалиции - выразили сомнение в возможности участия бундесвера в обеспечении безопасности Украины.

Минобороны: Вклад ФРГ в гарантии для Украины открыт

Вопрос о вкладе Берлина в гарантии безопасности для Украины остается открытым, заявил накануне министр обороны ФРГ Борис Писториус (Boris Pistorius). "Мы учитываем, во-первых, ход переговоров, во-вторых, возможный вклад Соединенных Штатов и, в-третьих, координацию с нашими ближайшими партнерами", - сказал глава Минобороны Германии. По его словам, необходимо проверить, какую готовность к мирному решению продемонстрирует Россия.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 14:05 24.08.2025
Турция: у американцев отобрали посольство
Sfera.lv 5 часов назад
Трамп: премию хочу – аж зубы сводит!
Sfera.lv 6 часов назад
Литва: шаг за шагом к достижению цели
Sfera.lv 7 часов назад
Спикер Сейма: реформа самоуправлений отдалила власть от людей
Bitnews.lv 1 день назад
Министр Чударс: будущее Латвии зависит от регионов
Bitnews.lv 1 день назад
Атмосфера переменчивая: дожди и грозы сохранятся в Латвии
Bitnews.lv 1 день назад
ЕC: туристов приглашают в «спальные» автобусы
Sfera.lv 2 дня назад
Латвия: три недели без Кемери
Sfera.lv 3 дня назад

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

Важно 14:00

Важно 0 комментариев

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Читать
Загрузка

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

Важно 13:45

Важно 0 комментариев

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Читать

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Новости Латвии 13:26

Новости Латвии 0 комментариев

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Читать

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

Новости Латвии 13:02

Новости Латвии 0 комментариев

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Читать

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Важно 12:54

Важно 0 комментариев

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Читать

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

Важно 12:35

Важно 0 комментариев

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Читать

WSJ: Пентагон тихо блокирует применение западного дальнобойного оружия по российской территории

Важно 11:54

Важно 0 комментариев

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

Читать