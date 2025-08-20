В бундестаге допустили отправку немецких военных в Украину

По словам политика, у европейцев и украинцев был отрицательный опыт взаимодействия с российской стороной, поэтому необходимо эффективное военное сдерживание. "А это означает, что и немецкие солдаты после заключения мира с Россией позаботятся здесь (в Украине. - Ред.) о том, чтобы мир был долгосрочным", - пояснил собеседник WDR.

Обучение украинских военных и помощь в ПВО

Отвечая на вопрос о возможной поддержке украинской армии со стороны вооруженных сил ФРГ (бундесвера), глава комитета бундестага по обороне привел в пример помощь в логистике, обучение украинских военнослужащих и противовоздушную оборону. В бундесвере существует "целый спектр военных возможностей", которые могут обеспечить длительный мир в Украине, заверил Рёвекамп.

Одним из ключевых вопросов возможного соглашения о мире для украинской стороны являются гарантии безопасности со стороны партнеров Киева. "Речь идет о том, чтобы предоставить Украине гарантии с обязательствами и военную защиту, чтобы в случае нового нападения России европейцы вместе с американскими силами были готовы отбить атаку", - отметил собеседник WDR.

"В конечном итоге никто не хочет войны. Наиболее безопасным способом предотвратить военное столкновение было бы сдерживание российское армии присутствием большого количества войск", - пояснил представитель бундестага.

Премьер Саксонии: Германия не может обеспечить безопасность Украины

Между тем премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер (Michael Kretschmer) выступил против отправки немецких войск в Украину. "Тот факт, что немецкие солдаты сражаются в Украине, не может быть темой", - приводит слова политика издание Der Spiegel. По мнению Кречмера, Германия не может обеспечить безопасность Украины, поскольку у бундесвера недостаточно предпосылок к этому.

Альтернативой присутствию сил ФРГ на украинской территории премьер Саксонии назвал прочную европейскую архитектуру безопасности и гарантии безопасности, обеспечиваемые США. Европе следует вкладывать средства в собственную безопасность, чтобы предотвратить в будущем нападение на Евросоюз или Украину, считает собеседник Der Spiegel.

Кречмер и Рёвекамп - однопартийцы по Христианско-демократическому союзу (ХДС). Эта партия возглавляет правящую сейчас в ФРГ коалицию. Ранее против присутствия бундесвера в Украине уже выступили некоторые партии ФРГ.

Так, лидеры Левой партии и ультраправой "Альтернативы для Германии" выразили несогласие с потенциальной отправкой немецких войск. В Социал-демократической партии Германии - партнере консерваторов по правящей коалиции - выразили сомнение в возможности участия бундесвера в обеспечении безопасности Украины.

Минобороны: Вклад ФРГ в гарантии для Украины открыт

Вопрос о вкладе Берлина в гарантии безопасности для Украины остается открытым, заявил накануне министр обороны ФРГ Борис Писториус (Boris Pistorius). "Мы учитываем, во-первых, ход переговоров, во-вторых, возможный вклад Соединенных Штатов и, в-третьих, координацию с нашими ближайшими партнерами", - сказал глава Минобороны Германии. По его словам, необходимо проверить, какую готовность к мирному решению продемонстрирует Россия.