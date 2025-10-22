В Британии не толерантно спрашивать: почему ты мужик с бородой, а на фото в документах — женщина

Мужчину зовут Люциус Ньока, 33 года, приехал из Нигерии в Великобританию. Его жена Джойс Джлордж, 32 года, получила работу в качестве помощника по уходу за пациентами в больнице Countess of Chester Hospital в графстве Чешир, Великобритания.

Он работал под её именем и бейджем в течение примерно двух месяцев (с февраля по апрель 2024-го) — как сообщается. Обман раскрыли тогда, когда один из пациентов (!) обратил внимание на несоответствие фото на бейдже с реальностью, на что тот оттветил: «Я — Джойс, но я мужчина».

Суд признал Люциуса Ньоку виновным в мошенничестве. Он получил 16 недель тюремного срока, отсроченного на 12 месяцев, и 80 часов общественных работ. Что касается Джойс Геордж — она после обвинений покинула Великобританию и, как сообщается, находится в Нигерии, на неё выдан ордер на арест.

Судья отметил, что хотя Ньоку был квалифицирован и никаких жалоб на его работу не было, ключевая проблема не в качестве ухода, а в том, что он обошёл систему проверок (DBS — проверка судимости/страхования) и мог получить доступ к пациентам, когда система безопасности была нарушена.

А теперь, внимание, вопрос: а куда смотрела охрана больницы? Она же не могла не видеть, что каждый день на работу приходит бородатый мужик с бейджем, на котором женское фото?

Ответ, похоже, очень простой: потому что в наше прогрессивное время в Британии нельзя задавать такие вопросы, типа, почему твои документы на женщину, если ты явно мужик с бородой? А то могут посадить за трансогомофобию.