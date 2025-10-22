Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
В Британии не толерантно спрашивать: почему ты мужик с бородой, а на фото в документах — женщина

Редакция PRESS 22 октября, 2025 11:48

Мир 0 комментариев

В Британии нигериец ходил работать медсестрой вместо своей жены, потому что у нее была рабочая виза, а у него нет. Ходил прямо с бейджиком с её фото и именем, и никто ничего не спрашивал, несмотря на явное несоответствие внешности и пола, пока он сам не заявил о себе.

Мужчину зовут Люциус Ньока, 33 года, приехал из Нигерии в Великобританию. Его жена Джойс Джлордж, 32 года, получила работу в качестве помощника по уходу за пациентами в больнице Countess of Chester Hospital в графстве Чешир, Великобритания.

Он работал под её именем и бейджем в течение примерно двух месяцев (с февраля по апрель 2024-го) — как сообщается. Обман раскрыли тогда, когда один из пациентов (!) обратил внимание на несоответствие фото на бейдже с реальностью, на что тот оттветил: «Я — Джойс, но я мужчина».

Суд признал Люциуса Ньоку виновным в мошенничестве. Он получил 16 недель тюремного срока, отсроченного на 12 месяцев, и 80 часов общественных работ. Что касается Джойс Геордж — она после обвинений покинула Великобританию и, как сообщается, находится в Нигерии, на неё выдан ордер на арест.

Судья отметил, что хотя Ньоку был квалифицирован и никаких жалоб на его работу не было, ключевая проблема не в качестве ухода, а в том, что он обошёл систему проверок (DBS — проверка судимости/страхования) и мог получить доступ к пациентам, когда система безопасности была нарушена.

А теперь, внимание, вопрос: а куда смотрела охрана больницы? Она же не могла не видеть, что каждый день на работу приходит бородатый мужик с бейджем, на котором женское фото?

Ответ, похоже, очень простой: потому что в наше прогрессивное время в Британии нельзя задавать такие вопросы, типа, почему твои документы на женщину, если ты явно мужик с бородой? А то могут посадить за трансогомофобию.

 

Утратила доверие: литовский министр обороны освобождена от должности

Мир 18:53

Мир 0 комментариев

Президент Гитанас Науседа освободил Довиле Шакалене от должности министра обороны, сообщил Президентский дворец в среду.

«Семь вооруженных человек поднимают шум чуть ли не до уровня НАТО»: командующий НВС

Выбор редакции 18:45

Выбор редакции 0 комментариев

Преимущество России как нападающей стороны в том, что она может легко организовывать небольшие диверсии, которые Западу трудно предвидеть, заявил в интервью агентству ЛЕТА командующий Национальными вооруженными силами (НВС) Латвии Каспарс Пуданс.

Как Раймонд Паулс восстанавливается после проблем со здоровьем (ВИДЕО)

Важно 18:38

Важно 0 комментариев

Как сообщал недавно press.lv, два концерта — «Мужчины в расцвете сил» и «Шекспир. Сонеты. Паулс | Бусулис | Кейшс», на которых публика ожидала выступления маэстро Раймонда Паулса, были неожиданно перенесены. Поклонники выражали поддержку Маэстро и всячески его поддерживали. И вот - новая информация.  

«Борьба за умы людей!» Аболиньш указывает место для программ на русском языке

Важно 18:31

Важно 0 комментариев

Законопроект о порядке размещения телевизионных каналов предусматривает приоритет для контента на государственном языке. Комментарий по этому поводу в передаче TV24 «Dienas personība» («Личность дня») дал председатель Национального совета по электронным СМИ (NEPLP) Иварс Аболиньш.

Трагедия в Болдерае: молодой человек выпал с 9-го этажа

Выбор редакции 18:25

Выбор редакции 0 комментариев

Жители Риги, в районе Болдерая, стали свидетелями активных действий полиции после того, как возле одного из многоквартирных домов погиб 17-летний юноша. Некоторые слышали звук падения, но не могли представить, что за окнами промелькнуло человеческое тело. Пока неясно, почему парень упал, однако известно, что в момент происшествия он находился в квартире не один, сообщает программа ""Degpunktā".

Довёл? Учитель истории в гимназии душил 12-летнего ученика

Важно 18:13

Важно 0 комментариев

В конце прошлой недели в эстонском издании Postimees было опубликовано видео, на котором учитель истории в таллинской гимназии Паэ душит 12-летнего мальчика. По словам директора, физическое насилие было вызвано многократными насмешками со стороны ученика, пишет rus.delfi.lv.

На чёрный день: наши люди рассказали о своих накоплениях

Новости Латвии 18:01

Новости Латвии 0 комментариев

Финансовые накопления, которые позволят покрывать повседневные расходы не менее чем в течение месяца, сейчас имеются у почти половины жителей Латвии, показал опрос, проведенный Norstat по заказу банка SEB. У остального населения либо вовсе нет «подушки безопасности» (31%), либо сбережений хватит не дольше чем на один месяц (21%), сообщает rus.lsm.lv.

