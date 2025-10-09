В Больнице травматологии новый начальник: с большим опытом управления

Валдуса была выбрана на эту должность в результате открытого конкурса. Она начинает работать с 10 октября.

Как сообщили в Минздраве, Валдуса - руководитель с опытом работы в области производства, планирования и обеспечения качества, а также управления изменениями. В последние годы она работала в нескольких компаниях, включая "Aptiekas produkcija", "Sentor Farm aptiekas", "Latvijas aptieka" как на руководящих должностях, так и в качестве руководителя отдела. Ее рабочие обязанности были связаны с человеческими ресурсами, стратегическим планированием и достижением целей компании.

Валдуса также является преподавателем Медицинского колледжа Красного Креста Рижского университета им. Страдиньша, где преподает курс "Практическая фармацевтика и фармацевтическое законодательство".

Валдуса получила степень магистра социальных наук и магистра наук о здоровье в Латвийском университете. На должность председателя правления Больницы травматологии и ортопедии было подано восемь заявок. Конкурс проходил в три тура.