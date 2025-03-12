В больничных аптеках станет выгоднее покупать лекарства, чем в обычных

Министерство здравоохранения разработало очередные поправки к закону «Об аптеках». На этот раз — очень актуальные и нужные. Они предусматривают, что стационарные медицинские и лечебно-профилактического учреждения, имеющие аптеки закрытого типа (а также общего или открытого типа) смогут приобретать лекарства у лицензированных торговцев в государствах-членах ЕС или странах Европейской экономической зоны.

Более того, медицинским стационарам, имеющим свою аптеку, в порядке исключения будет разрешено закупать незарегистрированные лекарства и в-третьих странах (именно так делают в Литве).

Что все это даст? То, что больницы смогут пополнять свои аптеки не тем, что есть на складах у оптовиков в Латвии, а тем, что предлагают производители фармацевтических товаров по всему Евросоюзу и странах Европейской экономической зоны. И даже — в случае необходимости, за пределами ЕС. Таким образом, будет существенно улучшена возможность медицинских учреждений и аптек по доступу к необходимым лекарствам.

А что означает право больниц самостоятельно заключать контракты о закупках напрямую с европейскими (и даже не европейскими) производителями? То, что формула ценообразования, из которой выпал посредник со своей накруткой, может ощутимо сказаться на цене лекарства в сторону удешевления.

Все эти меры должны изменить динамику рынка в лучшую сторону, устранив бюрократические препятствия, мешающие свободному перемещению лекарств.