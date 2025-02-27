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В Балтийское море заплыл кит: пришлось спасать

Редакция PRESS 27 февраля, 2025 21:00

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Scanpix (Maritime Search and Rescue Service via AP) WAR153

В среду в береговых водах Польши из рыболовных сетей был освобожден горбатый кит длиной почти 10 м. В Балтийском море китов наблюдают нечасто, поскольку море небольшое и им здесь не прокормиться, пишут литовские Delfi.

„Спасательная операция была успешной. Животное освободили“, – сказала AFP пресс-секретарь фонда Word Wildlife Fund Poland Агнешка Велькович.

Кита заметили в 80 м от берега, недалеко от городка Мендзыздрое, в северо-западной части Польши. „Кит был спокоен. Когда спасатели во второй раз попытались убрать сети, животное, видимо, поняло, что люди хотят ему помочь и стало „сотрудничать“, – прибавила Велькович. По ее словам, специалисты какое-то время будут наблюдать за китом. Надеются, что он выплывет в широкие воды.

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Чего Силиня хочет добиться этим «перезапуском»? Политологи пророчат бесславный конец правительству

Важно 21:40

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Перезапуск правительства, о котором премьер-министр Эвика Силиня объявила на прошлой неделе, затягивается. И, по мнению политических аналитиков, чем медленнее он будет идти, тем болезненнее будет его результат. Не исключено также, что предусмотренные премьер-министром изменения в правительстве приведут не к обещанному прорыву, а напрямую к финишу, пишет TV3.

Перезапуск правительства, о котором премьер-министр Эвика Силиня объявила на прошлой неделе, затягивается. И, по мнению политических аналитиков, чем медленнее он будет идти, тем болезненнее будет его результат. Не исключено также, что предусмотренные премьер-министром изменения в правительстве приведут не к обещанному прорыву, а напрямую к финишу, пишет TV3.

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Трамп анонсировал 25% тарифы на товары из ЕС

Важно 20:45

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Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует ввести тарифы в размере 25% на товары, произведенным в Европейском союзе. По его словам, ЕС был создан, чтобы «надуть Соединенные Штаты», сообщает Би-би-си.
«Мы объявим об этом очень скоро», — сказал Трамп журналистам. «Речь о 25%, это коснется автомобилей и всего остального». 

Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует ввести тарифы в размере 25% на товары, произведенным в Европейском союзе. По его словам, ЕС был создан, чтобы «надуть Соединенные Штаты», сообщает Би-би-си.
«Мы объявим об этом очень скоро», — сказал Трамп журналистам. «Речь о 25%, это коснется автомобилей и всего остального». 

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Латвиец приговорен к 15 годам тюрьмы в Зимбабве: условия там далеко не райские

ЧП и криминал 20:38

ЧП и криминал 0 комментариев

Мужчина — обладатель латвийского паспорта — приговорен к 15 годам лишения свободы за попытку контрабанды 8,35 кг героина через международный аэропорт имени Роберта Габриэля Мугабе в столице Зимбабве Хараре, сообщает LSM+ со ссылкой на местные СМИ.

Мужчина — обладатель латвийского паспорта — приговорен к 15 годам лишения свободы за попытку контрабанды 8,35 кг героина через международный аэропорт имени Роберта Габриэля Мугабе в столице Зимбабве Хараре, сообщает LSM+ со ссылкой на местные СМИ.

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«Устранить раздражители»: в Стамбуле завершились переговоры делегаций России и США

Важно 20:35

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В Стамбуле в четверг прошёл новый раунд переговоров делегаций из России и США, в центре которых были "двусторонние отношения" и "налаживание работы посольств", сообщает Euronews.

В Стамбуле в четверг прошёл новый раунд переговоров делегаций из России и США, в центре которых были "двусторонние отношения" и "налаживание работы посольств", сообщает Euronews.

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Бабушка выкрала новорожденного ребенка внучки и убила его: суд вынес приговор

ЧП и криминал 20:31

ЧП и криминал 0 комментариев

Перед судом предстала женщина по обвинению в похищении новорожденного ребенка своей внучки сразу после рождения малыша и его убийстве.

Перед судом предстала женщина по обвинению в похищении новорожденного ребенка своей внучки сразу после рождения малыша и его убийстве.

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Из опасных отходов – в новые аккумуляторы: будни предприятия EcoLead

Новости партнеров 20:19

Новости партнеров 0 комментариев

Планета задыхается. По данным ООН, ежегодно в мире образуется более 2 млрд. тонн отходов, и эта цифра продолжает расти. Однако, если подойти к этому вопросу с умом, переработка отходов может стать не просто экологической необходимостью, а перспективным направлением экономики...

Планета задыхается. По данным ООН, ежегодно в мире образуется более 2 млрд. тонн отходов, и эта цифра продолжает расти. Однако, если подойти к этому вопросу с умом, переработка отходов может стать не просто экологической необходимостью, а перспективным направлением экономики...

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