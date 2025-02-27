В Балтийское море заплыл кит: пришлось спасать

„Спасательная операция была успешной. Животное освободили“, – сказала AFP пресс-секретарь фонда Word Wildlife Fund Poland Агнешка Велькович.

Кита заметили в 80 м от берега, недалеко от городка Мендзыздрое, в северо-западной части Польши. „Кит был спокоен. Когда спасатели во второй раз попытались убрать сети, животное, видимо, поняло, что люди хотят ему помочь и стало „сотрудничать“, – прибавила Велькович. По ее словам, специалисты какое-то время будут наблюдать за китом. Надеются, что он выплывет в широкие воды.