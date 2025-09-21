Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 21. Сентября Завтра: Mariss, Matiss, Modris
Доступность

В австрийской энергокомпании раскрыт предполагаемый шпион РФ

© Deutsche Welle 21 сентября, 2025 12:16

Важно 0 комментариев

В австрийском нефтегазовом концерне OMV, бывшим партнером "Газпрома", раскрыт предполагаемый российский шпион. Он регулярно встречался с дипломатом РФ, которого западные спецслужбы подозревают в работе на ФСБ.

Многолетний сотрудник крупнейшей в Австрии нефтегазовой и химической компании OMV разоблачен как предполагаемый российский шпион. Об этом в пятницу, 19 сентября, сообщилавстрийский журнал Profil. По его данным, австрийское Управление государственной безопасности и разведки (DSN) наблюдало за подозреваемым несколько месяцев и установило, что он регулярно встречался с сотрудником посольства РФ, которого западные спецслужбы подозревают в работе на ФСБ.

Предполагаемый шпион контактировал с российским дипломатом

Предполагаемый шпион работал с партнером OMV - Национальной нефтяной компанией Абу-Даби (Adnoc), курсировал между Абу-Даби и Веной и был осведомлен о деталях крупных проектов компаний, которыми делился с дипломатом, говорится в материале. Profil сообщает, что у подозреваемого есть гражданство одной из восточноевропейских стран.

В ходе обыска в доме подозреваемого было изъято "множество внутренних документов" компании, отмечает журнал. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, он уволен из компании, но находится на свободе.

МИД Австрии вызвал временного поверенного в делах России, передает радиостанция ÖRF. Сообщается, что российской стороне предложено лишить сотрудника посольства, с которым встречался работник OMV, дипломатического иммунитета. В случае невыполнения этого требования в установленный срок дипломата объявят персоной нон грата и он вынужден будет покинуть страну.

OMV был партнером "Газпрома"

В 2006 году концерн OMV заключил с "Газпромом" контракт на поставку газа. В 2018-м этот контракт был продлен до 2040 года. Однако в середине ноября 2024 года поставки газа со стороны российской компании были остановлены. Причиной стал спор между сторонами. В ноябре того же года арбитражный суд присудил OMV компенсацию в размере 230 млн евро из-за нерегулярных поставок газа "Газпром экспортом" в Германию, которые в конечном итоге прекратились в сентябре 2022 года. OMV заявил, что компенсирует эту сумму за счет платежей за экспорт газа в Австрию. Российская сторона сочла это невыплатой за поставки газа и прекратила их.

В декабре 2024 года OMV заявил о расторжении последнего остававшегося контракта с российской госкомпанией. В австрийском концерне объяснили это "многочисленными существенными нарушениями договорных обязательств со стороны компании "Газпром Экспорт". Ранее министр энергетики Австрии Леоноре Гевесслер заявляла, что видит в зависимости от газа из России угрозу австрийской экономике. 

В OMV подчеркнули, что все потенциальные риски из-за прекращения поставок "Газпрома" были полностью диверсифицированы за счет альтернативных источников газа. Концерн сообщал, что обеспечил себе поставки трубопроводного газа из Норвегии и законтрактовал дополнительные долгосрочные объемы сжиженного газа. Одновременно он забронировал транзитные мощности в Германии и Италии для транспортировки в страну регазифицированного СПГ с морских терминалов в этих странах.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 13:05 21.09.2025
Редкий авиагигант Ан-124 появился в Рижском аэропорту
Bitnews.lv 4 минуты назад
В Латвии работодатели требуют вернуться в офис
Bitnews.lv 18 минут назад
В Латвии с 2022 года переименованы 88 улиц
Bitnews.lv 26 минут назад
Белоруссия: нормальные герои всегда идут в обход
Sfera.lv 1 час назад
Латвия: наши спортсмены быстрее всех; ну почти…
Sfera.lv 3 часа назад
Мюнхен: пивко – как много в этом звуке!
Sfera.lv 4 часа назад
ЕС недоволен Польшей
Sfera.lv 4 часа назад
Финляндия: Европа готова
Sfera.lv 5 часов назад

Пили, пьём и будем пить? 76% населения привычек не поменяли

Важно 12:39

Важно 0 комментариев

С 1 августа, когда вступили в силу новые ограничения на оборот алкоголя, 76% населения не поменяли свои привычки в плане употребления спиртного. Это выяснил опрос, проведённый сетью алкогольных магазинов AlkoOutlet.

С 1 августа, когда вступили в силу новые ограничения на оборот алкоголя, 76% населения не поменяли свои привычки в плане употребления спиртного. Это выяснил опрос, проведённый сетью алкогольных магазинов AlkoOutlet.

Читать
Загрузка

С 2022 года в Латвии переименовано 88 улиц; какое название чаще всего менялось?

Важно 12:29

Важно 0 комментариев

Об этом свидетельствует информация Государственной земельной службы.

Об этом свидетельствует информация Государственной земельной службы.

Читать

Расследование Би-би-си: пророссийские силы пытаются вмешаться в выборы в Молдове

Важно 12:12

Важно 0 комментариев

Тайная сеть, финансируемая Россией, пытается сорвать предстоящие демократические выборы в Молдове — одной из стран Восточной Европы, показало расследование Би-би-си.

Тайная сеть, финансируемая Россией, пытается сорвать предстоящие демократические выборы в Молдове — одной из стран Восточной Европы, показало расследование Би-би-си.

Читать

Линда Мурниеце: «Засучу рукава и пойду мыть полы — заработаю больше, чем в своём бизнесе»

Важно 11:09

Важно 0 комментариев

Экс-министр внутренних дел, а ныне бизнесвумен Линда Мурниеце написала в соцсетях о своём опыте общения с СГД - ситуация сложилась так, что приходится платить НДС задним числом, причём уже образовалась задолженность в размере около 5000 евро.

Экс-министр внутренних дел, а ныне бизнесвумен Линда Мурниеце написала в соцсетях о своём опыте общения с СГД - ситуация сложилась так, что приходится платить НДС задним числом, причём уже образовалась задолженность в размере около 5000 евро.

Читать

Зивтиньш: в школах не учат, а мучают

Важно 10:47

Важно 0 комментариев

"У нас всё это навязывают, силой хотят научить. Я категорический противник этой системы. И считаю, что не надо сидеть в школе 12 лет", - сказал на телеканале TV24 в программе Preses klubs депутат Сейма и бывший начальник дорожной полиции Эдмунд Зивтиньш.

"У нас всё это навязывают, силой хотят научить. Я категорический противник этой системы. И считаю, что не надо сидеть в школе 12 лет", - сказал на телеканале TV24 в программе Preses klubs депутат Сейма и бывший начальник дорожной полиции Эдмунд Зивтиньш.

Читать

Эксперты: пока нет адекватного ответа, российские провокации продолжатся

Важно 10:27

Важно 0 комментариев

Такое мнение высказали оба эксперта, к которым обратилось агентство LETA.

Такое мнение высказали оба эксперта, к которым обратилось агентство LETA.

Читать