В австрийской энергокомпании раскрыт предполагаемый шпион РФ

Многолетний сотрудник крупнейшей в Австрии нефтегазовой и химической компании OMV разоблачен как предполагаемый российский шпион. Об этом в пятницу, 19 сентября, сообщилавстрийский журнал Profil. По его данным, австрийское Управление государственной безопасности и разведки (DSN) наблюдало за подозреваемым несколько месяцев и установило, что он регулярно встречался с сотрудником посольства РФ, которого западные спецслужбы подозревают в работе на ФСБ.

Предполагаемый шпион контактировал с российским дипломатом

Предполагаемый шпион работал с партнером OMV - Национальной нефтяной компанией Абу-Даби (Adnoc), курсировал между Абу-Даби и Веной и был осведомлен о деталях крупных проектов компаний, которыми делился с дипломатом, говорится в материале. Profil сообщает, что у подозреваемого есть гражданство одной из восточноевропейских стран.

В ходе обыска в доме подозреваемого было изъято "множество внутренних документов" компании, отмечает журнал. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, он уволен из компании, но находится на свободе.

МИД Австрии вызвал временного поверенного в делах России, передает радиостанция ÖRF. Сообщается, что российской стороне предложено лишить сотрудника посольства, с которым встречался работник OMV, дипломатического иммунитета. В случае невыполнения этого требования в установленный срок дипломата объявят персоной нон грата и он вынужден будет покинуть страну.

OMV был партнером "Газпрома"

В 2006 году концерн OMV заключил с "Газпромом" контракт на поставку газа. В 2018-м этот контракт был продлен до 2040 года. Однако в середине ноября 2024 года поставки газа со стороны российской компании были остановлены. Причиной стал спор между сторонами. В ноябре того же года арбитражный суд присудил OMV компенсацию в размере 230 млн евро из-за нерегулярных поставок газа "Газпром экспортом" в Германию, которые в конечном итоге прекратились в сентябре 2022 года. OMV заявил, что компенсирует эту сумму за счет платежей за экспорт газа в Австрию. Российская сторона сочла это невыплатой за поставки газа и прекратила их.

В декабре 2024 года OMV заявил о расторжении последнего остававшегося контракта с российской госкомпанией. В австрийском концерне объяснили это "многочисленными существенными нарушениями договорных обязательств со стороны компании "Газпром Экспорт". Ранее министр энергетики Австрии Леоноре Гевесслер заявляла, что видит в зависимости от газа из России угрозу австрийской экономике.

В OMV подчеркнули, что все потенциальные риски из-за прекращения поставок "Газпрома" были полностью диверсифицированы за счет альтернативных источников газа. Концерн сообщал, что обеспечил себе поставки трубопроводного газа из Норвегии и законтрактовал дополнительные долгосрочные объемы сжиженного газа. Одновременно он забронировал транзитные мощности в Германии и Италии для транспортировки в страну регазифицированного СПГ с морских терминалов в этих странах.