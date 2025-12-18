Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
В Аркаде Театра Чехова готовится премьера: «Созвездия» в постановке Дж. Дж. Джилинджера

Редакция PRESS 18 декабря, 2025 10:54

История и культура 0 комментариев

19 декабря в Галерее Театра Чехова (ул. Вальню, 19, вход с улицы Глезнотаю) состоится премьера нового спектакля по пьесе Ника Пэйна «Созвездия» в постановке Дж. Дж. Джилинджера. Спектакль раскрывает мир, в котором каждое слово, жест и взгляд могут изменить ход событий, порождая бесконечное множество вероятностей.

В центре сюжета — Марианна и Роланд: два человека, которые в параллельных реальностях переживают встречи, любовь, конфликты и расставания. Каждое слово и каждый выбор меняют ход событий, позволяя зрителю увидеть альтернативные версии жизни, объединенные хрупким, но непреходящим стремлением к близости.

Пьеса британского драматурга Ника Пэйна сочетает в себе иронию, нежность и философскую глубину, исследуя любовь во времени и пространстве, где сосуществуют случайность и закономерность. Спектакль задает вопрос: действительно ли мы контролируем свою жизнь, или же мы просто выбираем из уже существующих возможных вариантов?

Режиссер Дж. Дж. Джилинджер: «Мы часто думаем, что жизнь формируют важные решения, однако этот спектакль показывает, до какой степени решающим может оказаться одно предложение или даже пауза. Я считаю эту пьесу очень честной — она не романтизирует любовь, а показывает ее как процесс, который постоянно меняется со временем. Спектакль — о попытке понять другого человека, даже если реальность постоянно ускользает из рук».

Творческая команда режиссера Дж. Дж. Джилинджера: сценограф и художник по костюмам — Аннемария Щеголева, художник по движению — Линда Калниня, художник по свету — Максим Устимов. В постановке используется перевод Ольги Буховой. В ролях: Татьяна Гуревич, Дмитрий Егоров.

Ближайшие спектакли: 19.12. (19:00), 20.12. (17:00), 21.12. (13:00), 27.12. (17:00), 28.12. (17:00), 30.12. (17:00), 20.01. (19:00), 21.01. (19:00), 29.01. (19:00), 30.01. (19:00).

Жанр: Теория вероятности отношений.

Спектакль «Созвездия» — на русском языке. Планируются субтитры на латышском и английском языках.

Возрастное ограничение: 14+

Комментарии (0)
