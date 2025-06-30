Узнаем уже в июле: общественные медиа разрабатывают стратегию изгнания русского языка

«Я уже полтора года назад публично подала заявление об уходе — одной из причин было то, что не удавалось найти общий язык с коллегами, потому что вопрос будущего русского языка в общественном медиапространстве не решался», — рассказала член правления Совета общественных электронных СМИ (SEPLP) Санита Уплея-Йегермане в передаче TV24 «Личность дня».

«В апреле Совет NEPLP определил критерии, какой должна быть новая концепция, и сейчас правление объединённого общественного медиа разрабатывает стратегию, которая будет представлена в июле — в ней будет изложено, что произойдёт в 2026 году, когда русский язык должен будет исчезнуть из общественного медиа. Полностью запретить какой-либо язык мы, конечно, не можем, но роль русского языка будет уменьшена — перемены неизбежны», — подчеркнула она.

Ранее сообщалось, что Давис Вилюмс на платформе “X” прокомментировал трансляцию ЛТВ: «Ну, довольно странный редакционный выбор. Неужели в медиа, финансируемом налогоплательщиками, нельзя было показать какое-то фольклорное мероприятие, посвящённое Лиго? Неужели действительно не нашлось, что показать, если единственный материал — это старые концерты Паулса с русскими песнями? Настолько бедные — или всё же намеренно?»