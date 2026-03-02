Любимый чай под ударом? Учёные нашли тревожные сигналы

Редакция PRESS 2 марта, 2026 18:19

Азбука здоровья 0 комментариев

Цветной стакан, сладкий сироп, шарики, которые так приятно жевать…
Но за модным напитком могут скрываться неожиданные риски.

Новое исследование и данные экспертов указывают: bubble tea, или холодный чай с шариками тапиоки — это не просто «чай с шариками».

Тапиоковые шарики делают из кассавы. А это растение способно накапливать свинец и другие тяжёлые металлы из почвы. В США проверка показала повышенный уровень свинца в части продукции.

Шарики плотные и крахмалистые. В больших количествах они могут замедлять опорожнение желудка, а в редких случаях — даже вызывать непроходимость. Врачи сообщали о случаях, когда скопления шариков были видны на снимках КТ.

В 2023 году тайваньские медики удалили более 300 камней из почек у 20-летней девушки, которая, по сообщениям, часто заменяла воду на модный напиток. Этот чай также может содержать оксалаты и фосфаты — вещества, способствующие образованию камней.

Более того, в одной порции bubble tea  — от 20 до 50 г сахара. Для сравнения: в банке колы — около 35 г.
Исследования показали, что дети, регулярно пьющие этот чай, в 1,7 раза чаще сталкиваются с кариесом. Высокое потребление сахара также связано с ожирением, диабетом 2 типа и жировой болезнью печени.

Некоторые исследования в Китае обнаружили связь между частым употреблением bubble tea и более высокими показателями тревожности и депрессии. Учёные подчёркивают: прямая причинно-следственная связь не доказана, но совпадение настораживает.

Отдельный риск — удушье. В Азии описаны трагические случаи, когда шарики перекрывали дыхательные пути.

Это не значит, что bubble tea нужно срочно вычеркнуть из жизни.
Но, похоже, это скорее десерт, чем напиток «на каждый день».

Вопрос остаётся простым:
это модная привычка — или скрытая сахарная ловушка?

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу
«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

Проблемы с техническими решениями: Ринкевич о подсчете голосов вручную

При необходимости метод подсчета голосов на выборах в 15-й Сейм может быть закреплен поправками к закону, заявил в понедельник журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Станет на градус-два прохладнее: прогноз погоды на вторник

Во вторник небо над Латвией будет частично закрыто облаками и станет на градус-два прохладнее, прогнозируют синоптики. Существенных осадков не ожидается. Ночью в некоторых районах образуется туман. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного.

Ограничения для личных авто: в Риге принята транспортная концепция до 2030 года

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Соцслужба будет получать выписки автоматически: получателей пособий станет меньше

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM?

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

