Любимый чай под ударом? Учёные нашли тревожные сигналы

Новое исследование и данные экспертов указывают: bubble tea, или холодный чай с шариками тапиоки — это не просто «чай с шариками».

Тапиоковые шарики делают из кассавы. А это растение способно накапливать свинец и другие тяжёлые металлы из почвы. В США проверка показала повышенный уровень свинца в части продукции.

Шарики плотные и крахмалистые. В больших количествах они могут замедлять опорожнение желудка, а в редких случаях — даже вызывать непроходимость. Врачи сообщали о случаях, когда скопления шариков были видны на снимках КТ.

В 2023 году тайваньские медики удалили более 300 камней из почек у 20-летней девушки, которая, по сообщениям, часто заменяла воду на модный напиток. Этот чай также может содержать оксалаты и фосфаты — вещества, способствующие образованию камней.

Более того, в одной порции bubble tea — от 20 до 50 г сахара. Для сравнения: в банке колы — около 35 г.

Исследования показали, что дети, регулярно пьющие этот чай, в 1,7 раза чаще сталкиваются с кариесом. Высокое потребление сахара также связано с ожирением, диабетом 2 типа и жировой болезнью печени.

Некоторые исследования в Китае обнаружили связь между частым употреблением bubble tea и более высокими показателями тревожности и депрессии. Учёные подчёркивают: прямая причинно-следственная связь не доказана, но совпадение настораживает.

Отдельный риск — удушье. В Азии описаны трагические случаи, когда шарики перекрывали дыхательные пути.

Это не значит, что bubble tea нужно срочно вычеркнуть из жизни.

Но, похоже, это скорее десерт, чем напиток «на каждый день».

Вопрос остаётся простым:

это модная привычка — или скрытая сахарная ловушка?