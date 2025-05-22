Уже в июне вводится единый билет «Rīgas satiksme» и «Pasažieru vilciens»: как это будет

Единый билет, стоимость которого планируется в два евро, позволит жителям использовать его для поездок как на общественном транспорте города Риги, так и на поездах на территории Риги или на железнодорожных маршрутах в зоне А.

В настоящее время PV совместно с «Rīgas satiksmes» продолжает работу над всеми техническими решениями, в том числе дополняет систему продажи билетов, проводит технологические тесты и проверки пользовательского опыта. Параллельно также обеспечивается подготовка других необходимых предварительных условий, чтобы внедрение тикетов было плавным и понятным для клиентов.

PV сообщает, что пассажиры смогут приобрести единый билет на сайте PV «vivi.lv» и в мобильном приложении. В будущем планируется, что билеты будут предлагать и другие партнеры по сотрудничеству, такие как Mobilly, Bezrindas.lv и другие продавцы электронных билетов.

Агентство LETA уже сообщало, что в марте этого года Рижская дума поддержала пилотный проект единого билета между «Rīgas satiksme» и PV, который продлится один год.

Первоначально единый билет будет действовать в рамках пилотного проекта и будет доступен на маршрутах, обслуживаемых «Rīgas satiksme», а также на региональных железнодорожных маршрутах в зоне А, однако после пилотного проекта единый билет планируется ввести на более широкой сети железнодорожных маршрутов.