Уже скоро! Латвийский метеоролог поведал, когда нам ждать жары

"Поступление холодного воздуха из Арктики в наш регион уже прекратилось, но и очень теплый воздух пока не поступает — воздушная масса будет прогреваться локально. Это отчетливо ощущается сегодня (и в ближайшие дни), когда в солнечные дни воздух во многих местах прогреется до +19°С…+22°С, а с каждой последующей ночью минимальная температура воздуха будет на один градус выше. Заморозков также больше не ожидается.

Однако в начале июня ситуация может еще больше сдвинуться в сторону по-летнему жаркой погоды - сейчас один антициклон (над Южной Европой) начинает двигаться на север, принося в наш регион очень теплые, даже жаркие воздушные массы. Прогнозы на этот счет пока противоречивы, но самое главное, что в прогнозах начинает появляться значимый сигнал для такого развития событий. Но об этом я вас проинформирую на следующей недели», - написал он.