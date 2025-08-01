Уже сегодня: вступают в силу новые ограничения на продажу алкоголя

С понедельника по субботу алкоголь можно будет продавать в розницу (в том числе на сайтах и в мобильных приложениях) с 10 утра до 8 вечера, что на два часа меньше, чем сейчас, а по воскресеньям - с 10 утра до 6 вечера.

Алкогольные напитки, приобретенные на сайтах или в мобильных приложениях, будут доставляться не ранее чем через шесть часов после оформления заказа, чтобы ограничить спонтанные покупки.

Также будет запрещена реклама сниженных цен и распродаж на алкогольные напитки в прессе, электронных СМИ, кинотеатрах, магазинах и рекламных акциях.