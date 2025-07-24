Уже не латвийская: «Latvijas Pasts» меняет название

"Latvijas Pasts", работавшее в прошлом году с убытками и падающим оборотом, намерено внести изменения в имидж в течение двух лет и пока не может точно сказать, сколько денег на это потребуется.

Пока что упоминается лишь, что создание нового облика почты, включая смену цветов, новый символ и другие нюансы, обошлось менее чем в сто тысяч евро. Однако основные расходы ещё впереди, поскольку почте теперь как минимум предстоит оформить в новых цветах и с новой символикой свой обширный автопарк, сеть пакоматов и отделений.

Хотя юридическое название останется прежним - "Latvijas Pasts", упрощённый логотип отныне будет содержать только слово "Pasts" без "Latvijas".

Изменения также коснулись основных цветов фирменного стиля компании: синий остался прежним, а жёлтый был заменён на розовый. Еще одним новым символом почты стала птица.

Птица олицетворяет движение, скорость и неустанное трудолюбие.

"Latvijas Pasts" инвестировала около 93 000 евро в создание новой визуальной идентичности.

В ходе конкурса как экономически наиболее выгодное было выбрано предложение агентства "B40 Magic".

"Весь процесс разработки стратегии бренда, идентичности и основных положений занял девять месяцев, над ним работала команда из 13 человек", - говорит руководитель этой фирмы Андрис Рубинс.

Предыдущий имидж почты был введен в 2004 году, поэтому закономерна необходимость ребрендинга, который должен придать предприятию динамичный и современный вид, заявили представители "Latvijas Pasts".

(Latvijas Avīze)

