Уже и прокуроров не хватает: Стуканс

Стуканс признал, что относительно большое количество прокуроров, которые могут воспользоваться своим правом на пенсию в ближайшие годы, создает проблемы в области кадрового планирования. В прошлом году на должности были назначены 16 прокуроров, но уволены 57 прокуроров, из которых 45 покинули должности по собственному желанию, реализовав право на пенсию по старости.

«Смена поколений важна для нас в этом году и в последующие годы. Мы должны иметь возможность перенять опыт давно работающих прокуроров. И мы должны иметь возможность обеспечить приход новых прокуроров и сотрудников», — отметил Стуканс.

Он обратил внимание на то, что демографическая ситуация в Латвии критическая, а доля людей, желающих работать в правоохранительных органах, уменьшается. «Поэтому сегодня важно вкладывать большие ресурсы в кадровую политику, чтобы при меньшем количестве прокуроров обеспечить соответствующие результаты работы», — подчеркнул Стуканс.

Генпрокурор отметил, что одним из способов обновления кадрового состава могла бы стать дальнейшая поддержка института помощников прокуроров с тем, чтобы эти помощники впоследствии могли переквалифицироваться в прокуроров.