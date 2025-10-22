Утратила доверие: литовский министр обороны освобождена от должности

«Президент Гитанас Науседа, в соответствии с Конституцией и с учётом представления премьер-министра Инги Ругинене, подписал декрет об освобождении Довиле Шакалене от должности министра обороны», — говорится в сообщении.

Декретом глава государства назначил исполняющим обязанности министра обороны министра внутренних дел Владислава Кондратовича.

Декрет вступает в силу с четверга.

Как сообщало агентство BNS, Шакалене во вторник сообщила, что подготовила заявления об отставке, однако президент попросил её не принимать такое решение до тех пор, пока он не обсудит это с премьер-министром.

Социал-демократ аргументировала свои планы покинуть Министерство обороны тем, что утратила доверие премьера и председателя Литовской социал-демократической партии Миндаугаса Синкявичюса.

Премьер Ругинене после встречи с Науседой объявила, что сама увольняет Шакалене с должности министра обороны.

Премьер заговорила о снижении доверия к министру после встречи с наблюдателями и лидерами общественного мнения, организованной на прошлой неделе в Министерстве обороны. Они публично заявили, что, по их данным, правительство не намерено выполнять свое обязательство по выделению 5% валового внутреннего продукта (ВВП) на оборону в следующем году.

После обнародования проекта государственного бюджета на следующий год стало ясно, что на оборону планируется выделить 5,38% ВВП.

Также в последние дни в СМИ появились сообщения со ссылкой на анонимных бывших сотрудников системы обороны, которые рассказали о неподобающем поведении министра по отношению к подчинённым.

Однако Ругинене заявила, что решение об увольнении министра назревало давно. По её словам, более подробную информацию о ситуации в министерстве она узнала только около месяца назад, когда вступила в должность.