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Успейте поймать лето! Уже известно, когда вернутся дожди

Редакция PRESS 3 июля, 2025 07:32

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LETA

В конце недели в Латвии ожидается более низкая, чем обычно в июле, температура воздуха и временами дожди, прогнозируют синоптики.

Четверг, 3 июля, станет самым жарким днем в 2025 году - температура воздуха достигнет +27...+32 градусов, местами на побережье температура немного ниже. В течение дня усилится юго-западный ветер, порывы которого в Курземе, а позже и в других регионах достигнут 13-18 метров в секунду. Во второй половине дня и вечером, начиная с запада страны, местами пройдут кратковременные дожди.

В пятницу небо частично закроют облака, местами ожидается кратковременный дождь, а максимальная температура воздуха составит всего +17...+22 градуса.

В субботу и воскресенье будет облачно, местами дождь, а температура опустится еще на градус.

На следующей неделе возможно увеличение количества осадков, а температура воздуха прогнозируется немного ниже, чем обычно в июле.

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