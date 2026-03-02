Подростки в масках животных заполнили парки Буэнос-Айреса — кто они?

В парках Буэнос-Айреса подростки собираются в группы, надевают супер-реалистичные маски животных, бегают на четвереньках, перепрыгивают через препятствия и ведут себя как стая.
Хэштег #therian уже перевалил за 2 миллиона публикаций в TikTok, а Аргентина сейчас лидирует в Латинской Америке по вовлечённости в этот тренд.
Кто они?
Часть подростков называют себя «териянами» — от слова therianthropy. Они говорят о «внутренней животной сущности» или духовной связи с конкретным видом.
Другие признаются: это просто игра, перформанс и способ самовыражения.
На видео видно, как ребята:
— бегут на четвереньках по траве
— лают и рычат
— прыгают через лавочки
— формируют «стаи»
Прохожие реагируют по-разному. Кто-то снимает на телефон и смеётся, кто-то выглядит растерянным.
Психологи осторожны в оценках. Одни называют это этапом поиска идентичности и формой ролевой игры в цифровую эпоху. Другие задаются вопросом, где проходит граница между перформансом и убеждённостью.
Сами участники говорят просто:
«Мы никому не мешаем. Это способ почувствовать себя собой».
Тренд набирает обороты.
Вопрос остаётся открытым:
это безобидная игра поколения TikTok — или новая форма самоидентификации?