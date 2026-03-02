Макрон: Ядерный арсенал Франции будет увеличен

2 марта, 2026 17:42

Франция нарастит ядерный арсенал и прекратит сообщать данные о количестве боеголовок, заявил в понедельник, 2 марта, президент страны Эмманюэль Макрон, выступая на военной базе атомных подлодок на острове Лонг, расположенном недалеко от западного портового города Брест.

"Я решил увеличить количество боеголовок в нашем арсенале. Моя обязанность - обеспечить, чтобы наше сдерживание сохраняло в том числе и в будущем свою гарантированную разрушительную силу", - сказал Макрон. Такое решение он объяснил тем, что сейчас мир переживает "период геополитических потрясений, связанный с рисками".

При этом, по словам Макрона, конкретные данные о новом числе боеголовок публиковаться не будут. "Чтобы быть свободным, нужно внушать страх, Чтобы внушать страх, нужно быть сильным", - заявил президент. Сейчас в распоряжении Франции около 290 боеголовок.

Макрон: Обновление ядерной доктрины прорабатывалось с США и Великобританией

По словам президента Франции, анонсированные им изменения в ядерной доктрине обсуждались с представителями США и Великобритании, которые также распологают ядерными арсеналами. Ранее СМИ писали, что переговоры между тремя странами по этой теме проходили в Женеве в феврале. Там же в конце месяца проходили аналогичные переговоры между представителями США и России.

При этом о том, что Великобритания и Франция должны участвовать в обсуждениях контроля над ядерными вооружениями, заявил 6 февраля, на следующий день после истечения срока действия договора СНВ-3, постоянный представитель России при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов. По его словам, для России "принципиальное значение будет иметь" подключение к диалогу "военных союзников США по НАТО", в число которых входят Лондон и Париж.

Макрон: 8 стран согласились участвовать в во французской программе ядерного сдерживания

В ходе выступления президент Франции также заявил, что разрешит временное размещение своих самолетов, оснащенных ядерным оружием, в странах-союзниках. По его словам, переговоры об этом ведутся с Великобританией, Германией, Польшей, Нидерландами, Бельгией, Грецией, Швецией и Данией. При этом, подчеркнул Макрон, решение о применениии французского ядерного оружие будет приниматься только главой Франции.

Президент Франции также отметил, что партнеры Франции по программе смогут принимать участие в учениях по ядерному сдерживанию. "Первые шаги в рамках сотрудничества начнутся в этом году; они могут включать посещения стратегических объектов, а также совместные учения", - отметил Макрон.

Германию Макрон назвал ключевым партнером страны в этой области. По его словам, Берлин, Лондон и Париж будут "совместно работать над проектами ракет очень большой дальности".

Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова
«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено
«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу
Проблемы с техническими решениями: Ринкевич о подсчете голосов вручную

При необходимости метод подсчета голосов на выборах в 15-й Сейм может быть закреплен поправками к закону, заявил в понедельник журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Загрузка

Станет на градус-два прохладнее: прогноз погоды на вторник

Во вторник небо над Латвией будет частично закрыто облаками и станет на градус-два прохладнее, прогнозируют синоптики. Существенных осадков не ожидается. Ночью в некоторых районах образуется туман. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного.

Ограничения для личных авто: в Риге принята транспортная концепция до 2030 года

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Соцслужба будет получать выписки автоматически: получателей пособий станет меньше

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM?

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

