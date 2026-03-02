Макрон: Ядерный арсенал Франции будет увеличен

"Я решил увеличить количество боеголовок в нашем арсенале. Моя обязанность - обеспечить, чтобы наше сдерживание сохраняло в том числе и в будущем свою гарантированную разрушительную силу", - сказал Макрон. Такое решение он объяснил тем, что сейчас мир переживает "период геополитических потрясений, связанный с рисками".

При этом, по словам Макрона, конкретные данные о новом числе боеголовок публиковаться не будут. "Чтобы быть свободным, нужно внушать страх, Чтобы внушать страх, нужно быть сильным", - заявил президент. Сейчас в распоряжении Франции около 290 боеголовок.

Макрон: Обновление ядерной доктрины прорабатывалось с США и Великобританией

По словам президента Франции, анонсированные им изменения в ядерной доктрине обсуждались с представителями США и Великобритании, которые также распологают ядерными арсеналами. Ранее СМИ писали, что переговоры между тремя странами по этой теме проходили в Женеве в феврале. Там же в конце месяца проходили аналогичные переговоры между представителями США и России.

При этом о том, что Великобритания и Франция должны участвовать в обсуждениях контроля над ядерными вооружениями, заявил 6 февраля, на следующий день после истечения срока действия договора СНВ-3, постоянный представитель России при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов. По его словам, для России "принципиальное значение будет иметь" подключение к диалогу "военных союзников США по НАТО", в число которых входят Лондон и Париж.

Макрон: 8 стран согласились участвовать в во французской программе ядерного сдерживания

В ходе выступления президент Франции также заявил, что разрешит временное размещение своих самолетов, оснащенных ядерным оружием, в странах-союзниках. По его словам, переговоры об этом ведутся с Великобританией, Германией, Польшей, Нидерландами, Бельгией, Грецией, Швецией и Данией. При этом, подчеркнул Макрон, решение о применениии французского ядерного оружие будет приниматься только главой Франции.

Президент Франции также отметил, что партнеры Франции по программе смогут принимать участие в учениях по ядерному сдерживанию. "Первые шаги в рамках сотрудничества начнутся в этом году; они могут включать посещения стратегических объектов, а также совместные учения", - отметил Макрон.

Германию Макрон назвал ключевым партнером страны в этой области. По его словам, Берлин, Лондон и Париж будут "совместно работать над проектами ракет очень большой дальности".