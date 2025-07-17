Ушёл из жизни известный российский режиссёр Юрий Кара: ему был запрещен въезд в Латвию

Причиной смерти стал инфаркт.

Этой весной Кара перенёс первый сердечный приступ и восстанавливался дома, но, по его собственным словам, здоровье так и не пришло в норму.

Юрий Кара родился 12 ноября 1954 года в Донецке. Его дебютная работа, снятая ещё во время учёбы во ВГИКе, — картина «Завтра была война» — стала настоящим прорывом и была продана в 48 стран. Среди других известных работ режиссёра — фильмы «Воры в законе», «Королев» и «Звезда эпохи». Особое место в его творчестве занимает экранизация романа Булгакова «Мастер и Маргарита», снятая в 1993 году, но из-за различных сложностей увидевшая свет лишь спустя почти два десятилетия.

В 2022 году он подписал письмо в поддержку российского вторжения в Украину, из-за чего ему запретили въезд в Латвию.