Ушла купаться и не вернулась: молодая девушка найдена мертвой

Когда около шести утра на работу приехал управляющий водохранилищем, поиски еще продолжались.

«Ничего не нашли, ждали, когда приедут водолазы. Прошло, наверное, с полчаса или около часа».

По его словам, тело первыми заметили рабочие, находившиеся на дальнем участке пляжа.

«Я тоже увидел, что на воде появилось что-то, чего там не должно быть. Где именно? Сразу за детскими буйками».

Глубина в этом месте составляла около полутора метров.

30 июня на водохранилище Раджу было обнаружено тело разыскиваемой девушки без признаков жизни. В Государственной полиции по факту произошедшего возбужден уголовный процесс, выясняются все обстоятельства трагедии.

На главном пляже водохранилища Раджу в Екабпилсе ежедневно с 10:00 до 21:00 дежурят спасатели, однако пока неизвестно, погибла ли девушка в часы их работы или после их окончания.

Один из спасателей рассказал:

«Вчера я здесь работал, и никаких признаков того, что может случиться такая трагедия, не было. Людей было очень, очень много».

На вопрос, возможно ли уследить за всеми отдыхающими, он ответил:

«За большей частью — да, но, конечно, не за всеми. В такие жаркие дни людей здесь очень много».

Пляж с Голубым флагом на водохранилище Раджу является самым популярным местом для купания в Екабпилсе, и сегодня днем отдыхающих здесь также было немало. Один из посетителей отметил, что купаться мешают водоросли:

«Хотелось бы, чтобы пляж был чистым, трава скошена и был порядок. Здесь ничего не расчищено, все заросло, как на болоте».

Пока причины трагедии неизвестны. Это первый человек, погибший на водоемах Екабпилсского края в этом году. Всего же с начала года в Латвии из водоемов извлечены тела 38 погибших, из них 18 человек утонули в купальный сезон.