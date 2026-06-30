Плата за услуги фармацевта: что изменится при покупке лекарств с 1 июля?

Это очередной шаг в рамках политики Министерства здравоохранения по повышению доступности лекарств, цель которой — сократить расходы пациентов на медикаменты и не допустить, чтобы финансовые причины становились препятствием для начала или продолжения лечения.

Поддержка будет распространяться на:

рецептурные лекарства, не входящие в систему компенсации, а также препараты с 75-процентной компенсацией, если их стоимость в аптеке не превышает 10 евро;

беременных женщин и женщин до 70-го дня после родов, приобретающих препараты из списка компенсируемых лекарств для определенных диагнозов, если их стоимость не превышает 10 евро.

Оплата государством сбора за услуги фармацевта является продолжением реформы по повышению доступности лекарств и новой модели ценообразования на рецептурные препараты, вступившей в силу 1 января 2025 года. Первые результаты показывают, что расходы населения на лекарства снизились: анализ цен на 200 наиболее часто назначаемых рецептурных препаратов показал, что их средняя стоимость в аптеках по сравнению с предыдущим годом уменьшилась на 17%. Наиболее заметное снижение цен зафиксировано на лекарства стоимостью свыше 10 евро.

В ходе оценки реформы также было установлено, что дополнительная поддержка необходима именно в сегменте самых дешевых рецептурных препаратов, поскольку сбор за услуги фармацевта составляет относительно большую часть их стоимости. Поэтому с 1 июля государство начнет полностью компенсировать этот сбор пациентам, приобретающим рецептурные лекарства стоимостью до 10 евро.

Кроме того, с 1 сентября 2026 года государство будет оплачивать сбор за услуги фармацевта и для людей с инвалидностью I группы независимо от стоимости рецептурных препаратов.

Напомним, что 1 января 2025 года в Латвии вступила в силу новая модель формирования наценок на рецептурные лекарства. Реформа ввела прозрачную систему ценообразования, установив фиксированные наценки для оптовых поставщиков и аптек, а также закрепив правило, согласно которому отпускная цена производителя в Латвии не может превышать соответствующие цены в Литве и Эстонии.