Табачная мафия в Латвии: подпольная фабрика производила миллионы сигарет

Сотрудники Земгальского регионального управления Государственной полиции провели обыски на нескольких объектах после получения информации о том, что организованная группа занимается хранением, перевозкой и сбытом табачных изделий в особо крупных размерах.

Подозрения подтвердились. На объектах в Аугшдаугавском, Айзкраукльском и Екабпилсском краях было обнаружено более 640 тысяч пачек нелегальных сигарет.

«На данный момент в рамках двух уголовных процессов мы изъяли в общей сложности 12 832 000 незаконно изготовленных сигарет без латвийских акцизных марок. За последние годы это, безусловно, одна из крупнейших наших операций», — заявил начальник Земгальского регионального управления Государственной полиции Индулис Блигзна.

По мнению полиции, сигареты не были ввезены контрабандой, а произведены нелегально на территории Латвии. На это указывает связь с подпольной фабрикой по производству сигарет, обнаруженной в Земгале в начале этого года.

«В Бауском крае по одному из адресов мы также изъяли производственное оборудование и несколько грузовых автомобилей. Это свидетельствует о длительной и хорошо организованной преступной деятельности. Изъятие оборудования в начале года и нынешнее обнаружение столь крупных партий — связанные между собой события и проявление деятельности преступной организации», — отметил Блигзна.

Полиция также сообщила, что в ходе расследования были изъяты крупные партии боеприпасов, пять единиц огнестрельного оружия, оптические прицелы и глушители. Для каких целей предназначался этот арсенал, правоохранители не раскрывают, однако отмечают, что это свидетельствует о высокой степени организованности преступников.

По делу задержаны двое мужчин 1960 и 1967 годов рождения. Еще один подозреваемый — мужчина 1975 года рождения — объявлен в розыск. Все фигуранты являются гражданами Латвии и, по данным полиции, вели обеспеченный образ жизни.

В рамках уголовного процесса арестованы несколько объектов недвижимости, а также автомобиль BMW X6 премиум-класса. В полиции вновь подчеркнули, что, покупая нелегальные сигареты, потребители фактически финансируют преступные группировки, одновременно нанося ущерб государству.

«По нашим оценкам, сумма неуплаченных налогов превышает пять миллионов евро. Это очень серьезные потери для государственного бюджета. Каждая пачка нелегальных сигарет, купленная кем-либо, приносит доход этим преступникам», — подчеркнул начальник Земгальского регионального управления Государственной полиции.

Согласно недавно опубликованному исследованию, в прошлом году ущерб государственному бюджету от торговли нелегальными сигаретами составил 74 миллиона евро. Авторы исследования также пришли к выводу, что в Латвии сокращаются объемы контрабандных сигарет, однако растет производство поддельной табачной продукции внутри страны.