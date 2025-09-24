Ушла из жизни звезда «Розовой пантеры» Клаудия Кардинале

Кардинале, родившаяся в Тунисе в семье с французско-итальянскими корнями, сыграла более чем в 150 картинах и стала музой таких мастеров мирового кино, как Федерико Феллини и Лукино Висконти.

Министр культуры Италии Алессандро Джули назвал её «одной из величайших итальянских актрис в истории».

Кардинале родилась 15 апреля 1938 года в Ла-Гулете, близ Туниса. В 17 лет она победила в конкурсе красоты, получив титул «самой красивой итальянки Туниса», и выиграла поездку на Венецианский кинофестиваль, где сразу привлекла внимание режиссёров.

В начале 1960-х годов Висконти снял её в фильмах «Рокко и его братья» и «Леопард», а вестерн Серджо Леоне «Однажды на Диком Западе» (1969) закрепил за ней статус мировой кинозвезды. В США зрителям она прежде всего известна по комедии «Розовая пантера».

За вклад в искусство актриса была отмечена престижными наградами: «Золотым львом» Венецианского кинофестиваля в 1993 году и «Золотым медведем» Берлинского кинофестиваля в 2002-м.