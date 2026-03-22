Ущерб превысил 370 тысяч евро: граждане Латвии обвиняются в поджогах в пользу России

© LETA 22 марта, 2026 10:27

Важно 0 комментариев

Молодые люди, обвиняемые в поджоге объектов железнодорожной инфраструктуры в интересах России, нанесли ущерб в размере 372 тысяч 014 евро, сообщает агентство LETA.

В начале марта Служба госбезопасности (СГБ, VDD) передала дело в прокуратуру.

В прокуратуре агентство LETA выяснило, что оба гражданина Латвии 2006 и 1999 года рождения привлечены к уголовной ответственности согласно двум статьям Уголовного закона - за помощь иностранному государству в деятельности, направленной против другого государства, и за умышленное уничтожение и порчу чужого имущества.

В обвинении говорится, что мужчины облили горючей жидкостью из пластиковых бутылок релейный шкаф, распределительный шкаф для освещения железной дороги и тепловоз, а затем подожгли их спичками, которые у них были с собой.

Один из обвиняемых, действуя самостоятельно, кроме этого, облил горючей жидкостью и поджёг два релейных шкафа на железной дороге.

Всего поджоги были совершены пять раз в разных местах, в трёх случаях обвиняемые действовали в группе.

Один из обвиняемых ранее установил контакты в мессенджерах Telegram и Nicegram с лицами, следствием точно не выявленными, которые опосредованно осуществляют агрессивные стратегические цели России и организуют невоенные действия с целью вредить Украине, и согласился участвовать в совершении преступлений за вознаграждение, а также снимать поджоги на видео для использования записей в целях пропаганды войны. 

Преступления фактически совершены на территории Латвии, при этом заказчик был введён в заблуждение о реальном месте их совершения.

Потерпевшими по делу признаны ГАО Latvijas dzelzceļš, которое претендует на компенсацию в размере более 14 тысяч евро, и АО Baltijas tranzīta serviss - размер заявленной им компенсации превышает 372 тысячи евро.

На данный момент обвиняемые не высказали своего отношения к обвинению, так как им нужно время, чтобы ознакомиться с ним в подробностях.

Как уже сообщалось, поджоги были совершены в августе 2025 года. Изначально уголовные процессы начала Госполиция. СГБ, оказывая поддержку Госполиции, в начале сентября прошлого года задержала обоих поджигателей и переняла расследование дела.

К обоим обвиняемым в качестве меры пресечения применено содержание под стражей.

Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова
«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено
Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых
Молодежь не хочет работать до дремучей старости: на пенсию уже до 50 лет

Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. Это желание особенно выражено среди молодежи (18-29 лет): 25% хотели бы выйти на пенсию до 50 лет, а 26% - в возрасте от 50 до 55 лет. Лишь 9% жителей Латвии были бы готовы продолжать работать до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос SEB банка и Norstat Latvia.

Они любят однажды — и тоскуют годами: что учёные не знали о койотах

Они не ищут «лучший вариант».

Какие версии? Вспышка сальмонеллёза в детских садах поразила 120 человек

В двух рижских детских садах продолжает расти число заболевших сальмонеллёзом — зарегистрировано уже не менее 120 случаев. Госпитализированы несколько детей, среди заболевших есть и сотрудники. Службы ищут источник инфекции, основной версией считается связь с продуктами питания.

Вот этими ручками: депутаты поддерживают идею Ринкевича о ручном подсчете голосов

Большинство политических сил, представленных в Сейме, склонны поддержать призыв президента Латвии Эдгара Ринкевича к ручному подсчету голосов на предстоящих осенью выборах 15-го Сейма.

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено

Арманда уже около трёх лет увлекается выпечкой тортов. Сначала она пекла только для семьи, но со временем десерты начали заказывать и посторонние люди. Хотя она уже была зарегистрирована в Службе госдоходов как самозанятая, находясь в декретном отпуске, решила официально стать домашним производителем и зарегистрироваться в Продовольственно-ветеринарной службе (PVD). Однако там ей сообщили, что в квартире нельзя использовать яйца, масло и молоко.

Министерство финансов предлагает снизить акциз на топливо: но временно

Правительство во вторник, 24 марта, планирует рассмотреть подготовленный Министерством финансов Латвии законопроект о снижении акцизного налога на дизельное топливо примерно на 15% для смягчения роста цен на топливо.

Снести бульдозерами Маскачку? Крастиньш предлагает пойти по пути Дании в вопросах интеграции

На портале pietiek.com Дайрис Крастиньш поделился своим мнение, почему Латвии следует пойти по пути Дании, которая начала борьбу с мигрантами - бульдозерами. Но каких "приезжих" Крастиньш имеет в виду? Приводим его текст в переводе и сокращении.

