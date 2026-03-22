Ущерб превысил 370 тысяч евро: граждане Латвии обвиняются в поджогах в пользу России

В начале марта Служба госбезопасности (СГБ, VDD) передала дело в прокуратуру.

В прокуратуре агентство LETA выяснило, что оба гражданина Латвии 2006 и 1999 года рождения привлечены к уголовной ответственности согласно двум статьям Уголовного закона - за помощь иностранному государству в деятельности, направленной против другого государства, и за умышленное уничтожение и порчу чужого имущества.

В обвинении говорится, что мужчины облили горючей жидкостью из пластиковых бутылок релейный шкаф, распределительный шкаф для освещения железной дороги и тепловоз, а затем подожгли их спичками, которые у них были с собой.

Один из обвиняемых, действуя самостоятельно, кроме этого, облил горючей жидкостью и поджёг два релейных шкафа на железной дороге.

Всего поджоги были совершены пять раз в разных местах, в трёх случаях обвиняемые действовали в группе.

Один из обвиняемых ранее установил контакты в мессенджерах Telegram и Nicegram с лицами, следствием точно не выявленными, которые опосредованно осуществляют агрессивные стратегические цели России и организуют невоенные действия с целью вредить Украине, и согласился участвовать в совершении преступлений за вознаграждение, а также снимать поджоги на видео для использования записей в целях пропаганды войны.

Преступления фактически совершены на территории Латвии, при этом заказчик был введён в заблуждение о реальном месте их совершения.

Потерпевшими по делу признаны ГАО Latvijas dzelzceļš, которое претендует на компенсацию в размере более 14 тысяч евро, и АО Baltijas tranzīta serviss - размер заявленной им компенсации превышает 372 тысячи евро.

На данный момент обвиняемые не высказали своего отношения к обвинению, так как им нужно время, чтобы ознакомиться с ним в подробностях.

Как уже сообщалось, поджоги были совершены в августе 2025 года. Изначально уголовные процессы начала Госполиция. СГБ, оказывая поддержку Госполиции, в начале сентября прошлого года задержала обоих поджигателей и переняла расследование дела.

К обоим обвиняемым в качестве меры пресечения применено содержание под стражей.