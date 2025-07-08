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Упростили донельзя, потому что иначе не сдадут и на 10% — директора гимназий об экзаменах по математике (2)

© LETA 8 июля, 2025 10:25

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В этом году экзамен по математике для 9-х классов был искусственно упрощен, чтобы все смогли закончить начальную школу, такую оценку высказал в эфире Латвийского телевидения учитель математики и заместитель директора 1-й Рижской государственной гимназии Дайнис Крикис. В свою очередь, Государственное агентство по развитию образования (VIAA), ответственное за содержание экзамена, это опровергает.

В последние годы широкий негативный резонанс в обществе вызвали слабые результаты учащихся на централизованных экзаменах, сотни молодых людей не смогли достичь даже минимально необходимых результатов. По этой причине на несколько лет задерживается план по повышению минимального проходного балла на централизованных экзаменах в основной школе до 20%, и уже несколько лет он «заморожен» на уровне 10%.

В государственных гимназиях Риги замечено, что ученики, которые пытаются поступить с высокими результатами централизованного экзамена по математике, не показывают особо блестящих результатов на вступительных экзаменах, проводимых гимназиями. В связи с этим у ряда директоров в этом году сложилось впечатление, что экзамен по математике искусственно упрощен, чтобы все могли закончить начальную школу.

«Экзамен упрощен, чтобы наши ученики были более успешными на государственном уровне, чтобы мы лучше выглядели и могли преодолеть 10-процентный порог. Мы сталкивались с ситуацией, когда родитель был очень шокирован, сравнивая результаты централизованного экзамена и вступительного теста в гимназии, потому что вступительный тест оценивается на 15%, а централизованный экзамен — почти на 80%», — отметил Крикис.

В централизованных экзаменах в большинстве заданий достаточно выбрать правильный ответ из предложенных вариантов, можно использовать калькулятор и формулы. «Здесь в любом случае предполагается, что ученик, который хоть что-то учил, может получить хотя бы 10%, — считает учитель, - Здесь не получить их очень трудно. (...) Экзамен может сдать даже немного подготовившийся ученик, окончивший 7 класс».

Аналогичное мнение о математическом экзамене сложилось и у директора Сигулдинской государственной гимназии, президента Латвийской ассоциации руководителей образования Рудольфа Калванса. По его словам, в ходе приема [школьников в 9-е классы] видно, что результаты экзамена по математике нетипично высоки.

 «Это сильно искажает конкуренцию. Например, ученик получает 82% на экзамене, но его не принимают в школу, потому что перед ним еще 100 учеников, которые получили еще лучшие результаты. Такого никогда не было. У нас, средних школ, сейчас есть такие моральные проблемы. И родители тоже в полном недоумении», — говорит Калванс.

В школу, которую возглавляет Калванс, поступают заявления от учеников с годовой оценкой по математике 5, то есть средней, но на экзамене они получают более 80%, что соответствует оценке 8.

С этим не согласна старший эксперт Государственного экзаменационного департамента VIAA Лиене Пургайле. Задания такие, какие ученики решают каждый день, но они рассчитаны на слабые навыки чтения, поэтому задания написаны как можно проще.

«Мы постарались, чтобы легкие задания были с максимально коротким текстом. В этом году особое внимание уделялось тому, чтобы легкие и средней сложности задания были короткими и четко сформулированными, что, возможно, привело к ситуации, когда хороший ученик сдал экзамен лучше, чем он ожидал», — считает Пургайле.

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