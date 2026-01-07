Умён как Сократ: сбежавший от новых хозяев пёс сам вернулся в приют

Собака убежала от новых хозяев после того, как на неё у дома набросился агрессивный пёс, выгуливаемый без поводка, и покусал её. О случившемся приюту сообщили владельцы Сократа, которые в тот момент находились за границей. За животным присматривала мать хозяйки, приехавшая из другого города. После инцидента она безуспешно искала пса, не скрывая отчаяния.

К поискам подключились и сотрудники приюта — они объехали Елгаву на нескольких машинах и расклеили объявления. Несмотря на усилия, Сократа найти не удалось.

В итоге Сократ сам добрался до приюта. Он был сильно напуган и избегал людей, поэтому для него временно оборудовали место на улице и оставили корм, чтобы он не замёрз. Работники приюта опасались, что из-за новогодних фейерверков пёс может снова в панике убежать.

Хозяева, вернувшись из поездки, хотели лично участвовать в его возвращении, но их отговорили. В конце концов Сократ решился зайти в знакомые помещения приюта. Владельцы с пониманием отнеслись к ситуации и планируют навещать пса, постепенно помогая ему восстановить доверие к людям.

Фото: иллюстративное