Умеют ли читать ученики 4-х классов? А вы научить пробовали?

Предыдущее исследование показало, что показатели учащихся латвийских начальных школ, хотя и выше средних по странам, существенно снизились. В цикле международного исследования оценки навыков чтения, проведенного Международной ассоциацией по оценке образовательных достижений (IEA) в 2021 году, общий уровень чтения латвийских школьников был оценен на 528 баллов, что выше среднего показателя стран-участниц исследования. Однако с 2016 года, когда проводилось предыдущее измерение, показатели Латвии показали существенное снижение. Это сигнал взрослым - как специалистам в сфере образования, так и родителям - и означает, что развитие этих навыков в стране требует совместных и более эффективных действий всех заинтересованных сторон, указали в Министерстве образования и науки (МОН).

Ухудшение навыков чтения во многом объясняется пандемией ковида, из-за которой обучение долгое время проходило дистанционно. "Чтобы улучшить ситуацию и помочь педагогам, МОН со своей стороны предлагает обширные методические материалы и программы по обучению текстовой грамоте, которые можно использовать в разном возрасте детей и по разным предметам", - заявил представитель министерства Эдгар Плетиенс.

Одним из инструментов поддержки для учащихся, испытывающих трудности с чтением в первые годы обучения в школе, является инициатива "Школа в сообществе", запущенная Государственным агентством развития образования, которая будет помогать учащимся 1-3-х классов развивать звуковое восприятие и понимание текста как на групповых, так и на индивидуальных занятиях.