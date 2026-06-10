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Украина нанесла ракетный удар по военному заводу в Чебоксарах. В Самаре из-за атаки дронов загорелся НПЗ

© Meduza.io 10 июня, 2026 11:01

Мир 0 комментариев

Украинские беспилотники и ракеты в ночь на 10 июня атаковали российские регионы и аннексированный Крым. Минобороны РФ сообщило, что силы ПВО сбили 326 дронов. 

Под ракетную атаку попали Чебоксары, сообщил глава Чувашии Олег Николаев. Astra, проанализировав опубликованные в соцсетях видео и фотографии, пишет, что в Чебоксарах атаковано оборонное предприятие «ВНИИР-Прогресс», ранее уже неоднократно попадавшее под удары беспилотников и ракет. По данным украинского телеграм-канала Exilenova, город атаковали ракетами «Фламинго». 

Обновление. В Чебоксарах в результате атаки пострадали три человека, двое из них находятся в состоянии средней степени тяжести. 
Во Владимирской области в результате атаки украинских беспилотников произошел пожар на двух объектах в Камешковском и Александровском округах, сообщил глава региона Александр Авдеев. Пострадавших нет. 

В Самаре, как пишет Astra, после атаки украинских беспилотников загорелся Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод (принадлежит «Роснефти») — одно из крупнейших предприятий нефтяной отрасли в регионе. Официально власти это не подтверждали. В регионе объявляли режим ракетной и беспилотной опасности. 

Обновление. Губернатор Вячеслав Федорищев сообщил, что в Самарской области утром сбили несколько десятков беспилотников, «зафиксированы повреждения на нескольких промышленных предприятиях». Пострадали трое жителей. 
В Омской области впервые с начала войны объявили ракетную и беспилотную опасности. Ракетную опасность также объявляли в Уральском федеральном округе — в Свердловской, Челябинской, Курганской и Тюменской областях, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах. К утру режим ракетной опасности был отменен. 

По данным Минобороны, беспилотники сбили над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Калужской, Липецкой, Нижегородской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Орловской, Тверской, Тульской, Ульяновской областями, Краснодарским краем, Московским регионом, Крымом и акваторией Черного моря.

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