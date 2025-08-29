Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Уиткофф неверно передал Трампу требования Путина: Reuters

29 августа, 2025 12:01

Важно

Во время визита в Москву спецпосланник Трампа не записал требования Путина, из-за чего неверно передал их Трампу, узнало Reuters.

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в Москве нарушил протокол, отправившись на встречу без представителя Госдепартамента, который обычно ведет запись. Это привело к путанице и к тому, что Уиткофф неверно передал позицию Кремля, сообщило  в четверг, 28 августа, агентство Reuters со ссылкой на несколько источников.

Уиткофф после встречи с Путиным в Москве 6 августа сообщил президенту США Дональду Трампу, что российский президент якобы готов предложить значительные территориальные уступки для прекращения войны в Украине. Трамп, услышав это, согласился провести саммит с Путиным.

На следующий день Уиткофф в разговоре с несколькими европейскими лидерами заявил, что Путин готов вывести войска из Запорожской и Херсонской областей в обмен на то, что Киев уступит Донецк и Луганск, сообщил источник Reuters, знакомый с беседой. Такое предложение "шокировало участников разговора", поскольку резко расходилось с их собственными оценками позиции Путина, рассказали четыре источника агентства, включая американских и европейских чиновников.

Однако уже на следующий день Уиткофф заявил, что Кремль на самом деле не предлагал вывести войска из двух украинских регионов, а лишь дал понять, что не будет требовать от Запада официального признания Запорожской и Херсонской областей частью России.

Ошибки Уиткоффа вызвали недовольство в Белом доме

По данным источников Reuters, некоторые американские чиновники, включая советника Трампа по Украине Кита Келлога, были недовольны тем, что Уиткофф привез из Москвы противоречивую информацию в момент, когда Вашингтон начал занимать более жесткую позицию по России.

Встреча Трампа и Путина 15 августа на Аляске, последовавшая за визитом Уиткоффа в Москву, также не принесла заметного прогресса, констатируют собеседники Reuters. "Мы находимся ровно там, где и были до прихода Трампа к власти. Россия не изменила свою позицию ни на йоту. Война продолжается. У нас нет ясной стратегии, как заставить Путина остановить войну", - оценил ситуацию бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.

Успели искупаться? Вода на пляжах Риги уже остыла

Новости Латвии 12:43

Новости Латвии 0 комментариев

С наступлением более прохладной погоды вода на рижских пляжах остыла до +15...+18, свидетельствует обобщенная полицией Рижского самоуправления информация.

С наступлением более прохладной погоды вода на рижских пляжах остыла до +15...+18, свидетельствует обобщенная полицией Рижского самоуправления информация.

Мэр Риги в шоке: у депутатов проблемы с принятием решений

Важно 12:12

Важно 0 комментариев

Мэр Риги Виестурс Клейнбергс (Прогрессивные) в интервью Латвийскому телевидению заявил, что в нескольких департаментах Рижской думы существуют проблемы с принятием решений.

Мэр Риги Виестурс Клейнбергс (Прогрессивные) в интервью Латвийскому телевидению заявил, что в нескольких департаментах Рижской думы существуют проблемы с принятием решений.

Нужна помощь: полиция разыскивает пропавшего без вести парня

ЧП и криминал 12:08

ЧП и криминал 0 комментариев

Северный участок Рижского регионального управления полиции разыскивает Эмиля Андреева, 2004 года рождения, который пропал без вести и, возможно, находится в Польше или Германии.

Северный участок Рижского регионального управления полиции разыскивает Эмиля Андреева, 2004 года рождения, который пропал без вести и, возможно, находится в Польше или Германии.

«Единство» протанцует миллиарды, а расплачиваться то вам! Шлесерс о трёх поездах на длинной трассе

Важно 12:00

Важно 0 комментариев

"Силиня планирует инвестировать 10 миллиардов евро в строительство инфраструктуры проекта Rail Baltica в Латвии, по которой будут курсировать три пассажирских поезда! Это растрата денег, или просто идиотизм! - так Айнар Шлесерс, лидер партии "Латвия на первом месте", прокомментировал новость о том, что Эстония готовится к закупке пяти новых поездов для будущих пассажирских перевозок по «Rail Baltica». Литва в совместном тендере заявила четыре поезда, Латвия — лишь три.

"Силиня планирует инвестировать 10 миллиардов евро в строительство инфраструктуры проекта Rail Baltica в Латвии, по которой будут курсировать три пассажирских поезда! Это растрата денег, или просто идиотизм! - так Айнар Шлесерс, лидер партии "Латвия на первом месте", прокомментировал новость о том, что Эстония готовится к закупке пяти новых поездов для будущих пассажирских перевозок по «Rail Baltica». Литва в совместном тендере заявила четыре поезда, Латвия — лишь три.

Питайтесь воздухом и патриотизмом: правящие не хотят урезать себе зарплаты, лучше сэкономят на малоимущих

Важно 11:35

Важно 0 комментариев

"Премьер-министр Латвии Эвика Силиня в эфире Latvijas Radio цинично заявила, что снижение зарплат ей и её коллегам (министрам) создало бы неверное отношение в обществе. Это прозвучало в то время, когда министерства сокращают свои расходы, а десятки обычных чиновников увольняют. В Латвии меры экономии настолько строгие, что с 2025 года малообеспеченным людям даже перестанут предоставлять продовольственные наборы, поскольку, очевидно, они могут питаться воздухом и патриотизмом", - пишет на pietiek.com Харальд Браун.

"Премьер-министр Латвии Эвика Силиня в эфире Latvijas Radio цинично заявила, что снижение зарплат ей и её коллегам (министрам) создало бы неверное отношение в обществе. Это прозвучало в то время, когда министерства сокращают свои расходы, а десятки обычных чиновников увольняют. В Латвии меры экономии настолько строгие, что с 2025 года малообеспеченным людям даже перестанут предоставлять продовольственные наборы, поскольку, очевидно, они могут питаться воздухом и патриотизмом", - пишет на pietiek.com Харальд Браун.

Телефоны под замком: в латвийских школах — новые правила

Новости Латвии 11:34

Новости Латвии 0 комментариев

Мобильный телефон сейчас есть практически у каждого школьника. Иногда это очень мешает учебному процессу. Главное правило в этом новом учебном году — ученикам с первого по шестой класс мобильный телефон использовать нельзя. Фактически правило вступило в силу уже 31 мая, и за три месяца школам надо было придумать, как они это реализуют, рассказывает rus.lsm.lv.

Мобильный телефон сейчас есть практически у каждого школьника. Иногда это очень мешает учебному процессу. Главное правило в этом новом учебном году — ученикам с первого по шестой класс мобильный телефон использовать нельзя. Фактически правило вступило в силу уже 31 мая, и за три месяца школам надо было придумать, как они это реализуют, рассказывает rus.lsm.lv.

