Уиткофф неверно передал Трампу требования Путина: Reuters

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в Москве нарушил протокол, отправившись на встречу без представителя Госдепартамента, который обычно ведет запись. Это привело к путанице и к тому, что Уиткофф неверно передал позицию Кремля, сообщило в четверг, 28 августа, агентство Reuters со ссылкой на несколько источников.

Уиткофф после встречи с Путиным в Москве 6 августа сообщил президенту США Дональду Трампу, что российский президент якобы готов предложить значительные территориальные уступки для прекращения войны в Украине. Трамп, услышав это, согласился провести саммит с Путиным.

На следующий день Уиткофф в разговоре с несколькими европейскими лидерами заявил, что Путин готов вывести войска из Запорожской и Херсонской областей в обмен на то, что Киев уступит Донецк и Луганск, сообщил источник Reuters, знакомый с беседой. Такое предложение "шокировало участников разговора", поскольку резко расходилось с их собственными оценками позиции Путина, рассказали четыре источника агентства, включая американских и европейских чиновников.

Однако уже на следующий день Уиткофф заявил, что Кремль на самом деле не предлагал вывести войска из двух украинских регионов, а лишь дал понять, что не будет требовать от Запада официального признания Запорожской и Херсонской областей частью России.

Ошибки Уиткоффа вызвали недовольство в Белом доме

По данным источников Reuters, некоторые американские чиновники, включая советника Трампа по Украине Кита Келлога, были недовольны тем, что Уиткофф привез из Москвы противоречивую информацию в момент, когда Вашингтон начал занимать более жесткую позицию по России.

Встреча Трампа и Путина 15 августа на Аляске, последовавшая за визитом Уиткоффа в Москву, также не принесла заметного прогресса, констатируют собеседники Reuters. "Мы находимся ровно там, где и были до прихода Трампа к власти. Россия не изменила свою позицию ни на йоту. Война продолжается. У нас нет ясной стратегии, как заставить Путина остановить войну", - оценил ситуацию бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.