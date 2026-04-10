Удвоение цен на гелий ударило по больницам Латвии — что будет дальше?

Латвийские больницы сталкиваются с проблемой доступности гелия, сообщил в интервью Latvijas Radio новый председатель Латвийской ассоциации больниц (LSB) Артурс Берзиньш.

Гелий в медицине используется главным образом для задач, связанных с дыханием и диагностикой с помощью визуализации.

По словам Берзиньша, на фоне конфликта на Ближнем Востоке цены на гелий резко выросли, местами удвоились. Этот рост ощущают и другие отрасли, но они, как отметил глава LSB, в большинстве случаев более платёжеспособны, чем здравоохранение.

Он добавил, что гелий нельзя закупать большими объёмами по более низкой цене и долго хранить, поэтому медицинские учреждения вынуждены и будут вынуждены платить за этот газ дороже.

Берзиньш также указал, что выросли цены и на другие ресурсы, используемые при оказании медицинских услуг, включая топливо и лекарства. При этом финансирование латвийских больниц в этом году на 1% меньше фактического исполнения бюджета 2024 года, поэтому давление из-за нехватки денег, по его словам, заметно во всех статьях расходов.

Он подчеркнул, что в секторе государственных медицинских услуг сохраняется дефицит, который связан не только с недостаточными квотами, но и с нехваткой персонала. Из-за неадекватно низких государственных тарифов больницам сложно найти и удержать медиков, готовых оказывать пациентам услуги, оплачиваемые государством. На этом фоне, по словам Берзиньша, более востребованными становятся платные услуги, а это логично ведёт к тому, что отдельные больницы начинают думать о повышении цен на платные услуги.

Представитель LSB признал, что в результате пациенты могут оказаться в неприятной ситуации, когда будет не хватать не только квот, но и медицинских работников, которые могут оказывать услуги, оплачиваемые государством.