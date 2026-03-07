Удары, контрудары и призыв «проявить мудрость»: что у нас на Ближнем Востоке

В Армии обороны Израиля заявили, что за ночь Иран атаковали более 80 истребителей. Удары были нанесены, среди прочего, по университету, который готовит офицеров Корпуса стражей исламской революции.

В ответ Иран продолжает удары по Израилю; о значительных разрушениях или пострадавших не сообщалось.

ЦАХАЛ также продолжает атаковать Ливан. По данным Минздрава Ливана, на востоке страны в результате ударов погибли 16 человек.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан в телевизионном обращении извинился перед странами Персидского залива и пообещал, что атаковать Тегеран больше не будет атаковать их (если только они не атакуют первыми).

Перед этим Саудовская Аравия призвала Иран «проявить мудрость и избежать просчетов» после атак по королевству.

Извинения Пезешкиана были показаны по ТВ уже после утренних атак на Бахрейн, Саудовскую Аравию и ОАЭ. Сразу после трансляции заявления президента о перехвате ракетной атаки заявили в Катаре.

Авиасообщение в регионе остается непредсказуемым. Катар частично открывает воздушное пространство: из аэропорта Дохи вылетел первый рейс с начала войны.

Международный аэропорт Дубая, частично возобновивший полеты 2 марта, вновь приостановил работу — предположительно, из-за иранской атаки.

Дональд Трамп потребовал от Ирана «безоговорочной капитуляцией». Пезешкиан назвал это требованием «мечтой, которую они возьмут с собой в могилу».