Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 23. Марта Завтра: Mirdza, Zanete, Zanna
Доступность

Удары близ ядерных объектов Израиля: более 100 пострадавших

© Deutsche Welle 22 марта, 2026 14:17

Мир

В результате двух масштабных иранских ударов по Израилю вблизи атомного объекта в городе Димона и в соседнем с ним городе Арад пострадали более 100 человек, заявил ЦАХАЛ. Ранее сообщалось о 40 пострадавших.

Более 100 человек пострадали в результате двух самых масштабных на данный момент иранских ударов по Израилю вблизи одного из израильских атомных объектов в Димоне в южной части страны. В этом городе произошло "прямое попадание ракеты в здание", сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ночь на воскресенье, 22 марта. В свою очередь, по данным израильской спасательной организации "Маген Давид Адом" (MDA), ей пришлось оказывать помощь 33 пострадавшим в Димоне и 75 в городе Арад, расположенном к северу от Димоны, где также произошло прямое попадание ракеты в здание.

"Как в Димоне, так и в Араде были запущены перехватчики, которые не достигли своих целей, что привело к двум прямым попаданиям баллистических ракет с боеголовками весом в несколько сотен килограммов", - цитирует агентство AFР представителей MDA. Помимо двух пораженных зданий еще три получили значительные повреждения, в одном из них также возник пожар. Согласно актуальным данным, десять человек получили тяжелые ранения. Спасатели продолжают поиски людей среди руин.

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что после "очень тяжелого вечера" Израиль полон решимости "продолжать наносить удары по своим врагам на всех фронтах", передает AFР.

Ранее сообщалось о 40 пострадавших в результате удара Ирана близ ядерного объекта

Вечером 21 марта "Маген Давид Адом" сообщала, что в результате иранской атаки в городе Димона пострадали более 40 человек. Среди раненых - 10-летний мальчик, получивший тяжелые травмы. Сообщается также о женщине около 30 лет в состоянии средней тяжести. Остальные пострадавшие получили легкие травмы или пережили шок, отмечалось в сообщении.

Атомный объект в Димоне расположен за пределами одноименного города в пустыне Негем. По официальной версии, это центр ядерных исследований. Однако широко распространено мнение, что объект также служит для производства ядерного оружия, отмечает AFР. Израиль никогда официально не подтверждал наличие у себя ядерного оружия, но и не опровергал это.

Иран обвиняет Израиль и США в ударе по ядерному объекту в Натанзе

Утром того же дня Иран обвинил США и Израиль в атаке на комплекс по обогащению урана в Натанзе. Организация по атомной энергии Ирана назвала этот инцидент "нарушением международных законов и обязательств, включая Договор о нераспространении ядерного оружия". Москва также осудила эту атаку, назвав ее нарушеним международного права, уставов ООН и Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Как отметили иранские официальные лица в эфире государственного телевидения вечером 21 марта, ракетный удар по городу Димона стал ответом на эту атаку. В свою очередь Израиль заявил о непричастности его военных к удару по ядерному объекту в Натанзе.

Война США и Израиля против Ирана

США и Израиль с 28 февраля наносят по Ирану авиаудары, в результате которых были убиты верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи и целый ряд высокопоставленных чиновников и силовиков.

Иран в ответ атакует соседние государства в регионе Персидского залива с использованием ракет и дронов. По заявлениям Исламской Республики, целью этих атак являются американские военные базы в регионе. Под иранские удары попадали также нефтехранилища в ряде стран Персидского залива и нефтяные танкеры. Кроме того, от атак Ирана с начала войны пострадали Азербайджан и временно председательствующий в Евросоюзе Кипр.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)

Главные новости

Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова
Важно

Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова

«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь
Важно

«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь (2)

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено
Важно

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Молодежь не хочет работать до дремучей старости: на пенсию уже до 50 лет

Новости Латвии 17:59

Новости Латвии 0 комментариев

Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. Это желание особенно выражено среди молодежи (18-29 лет): 25% хотели бы выйти на пенсию до 50 лет, а 26% - в возрасте от 50 до 55 лет. Лишь 9% жителей Латвии были бы готовы продолжать работать до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос SEB банка и Norstat Latvia.

Читать
Загрузка

Они любят однажды — и тоскуют годами: что учёные не знали о койотах

Животные 17:41

Животные 0 комментариев

Они не ищут «лучший вариант».

Читать

Какие версии? Вспышка сальмонеллёза в детских садах поразила 120 человек

Важно 17:35

Важно 0 комментариев

В двух рижских детских садах продолжает расти число заболевших сальмонеллёзом — зарегистрировано уже не менее 120 случаев. Госпитализированы несколько детей, среди заболевших есть и сотрудники. Службы ищут источник инфекции, основной версией считается связь с продуктами питания.

Читать

Вот этими ручками: депутаты поддерживают идею Ринкевича о ручном подсчете голосов

Новости Латвии 17:31

Новости Латвии 0 комментариев

Большинство политических сил, представленных в Сейме, склонны поддержать призыв президента Латвии Эдгара Ринкевича к ручному подсчету голосов на предстоящих осенью выборах 15-го Сейма.

Читать

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено

Важно 17:25

Важно 0 комментариев

Арманда уже около трёх лет увлекается выпечкой тортов. Сначала она пекла только для семьи, но со временем десерты начали заказывать и посторонние люди. Хотя она уже была зарегистрирована в Службе госдоходов как самозанятая, находясь в декретном отпуске, решила официально стать домашним производителем и зарегистрироваться в Продовольственно-ветеринарной службе (PVD). Однако там ей сообщили, что в квартире нельзя использовать яйца, масло и молоко.

Читать

Министерство финансов предлагает снизить акциз на топливо: но временно

Новости Латвии 17:21

Новости Латвии 0 комментариев

Правительство во вторник, 24 марта, планирует рассмотреть подготовленный Министерством финансов Латвии законопроект о снижении акцизного налога на дизельное топливо примерно на 15% для смягчения роста цен на топливо.

Читать

Снести бульдозерами Маскачку? Крастиньш предлагает пойти по пути Дании в вопросах интеграции

Важно 17:19

Важно 0 комментариев

На портале pietiek.com Дайрис Крастиньш поделился своим мнение, почему Латвии следует пойти по пути Дании, которая начала борьбу с мигрантами - бульдозерами. Но каких "приезжих" Крастиньш имеет в виду? Приводим его текст в переводе и сокращении.

Читать