Удары близ ядерных объектов Израиля: более 100 пострадавших

Более 100 человек пострадали в результате двух самых масштабных на данный момент иранских ударов по Израилю вблизи одного из израильских атомных объектов в Димоне в южной части страны. В этом городе произошло "прямое попадание ракеты в здание", сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ночь на воскресенье, 22 марта. В свою очередь, по данным израильской спасательной организации "Маген Давид Адом" (MDA), ей пришлось оказывать помощь 33 пострадавшим в Димоне и 75 в городе Арад, расположенном к северу от Димоны, где также произошло прямое попадание ракеты в здание.

"Как в Димоне, так и в Араде были запущены перехватчики, которые не достигли своих целей, что привело к двум прямым попаданиям баллистических ракет с боеголовками весом в несколько сотен килограммов", - цитирует агентство AFР представителей MDA. Помимо двух пораженных зданий еще три получили значительные повреждения, в одном из них также возник пожар. Согласно актуальным данным, десять человек получили тяжелые ранения. Спасатели продолжают поиски людей среди руин.

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что после "очень тяжелого вечера" Израиль полон решимости "продолжать наносить удары по своим врагам на всех фронтах", передает AFР.

Ранее сообщалось о 40 пострадавших в результате удара Ирана близ ядерного объекта

Вечером 21 марта "Маген Давид Адом" сообщала, что в результате иранской атаки в городе Димона пострадали более 40 человек. Среди раненых - 10-летний мальчик, получивший тяжелые травмы. Сообщается также о женщине около 30 лет в состоянии средней тяжести. Остальные пострадавшие получили легкие травмы или пережили шок, отмечалось в сообщении.

Атомный объект в Димоне расположен за пределами одноименного города в пустыне Негем. По официальной версии, это центр ядерных исследований. Однако широко распространено мнение, что объект также служит для производства ядерного оружия, отмечает AFР. Израиль никогда официально не подтверждал наличие у себя ядерного оружия, но и не опровергал это.

Иран обвиняет Израиль и США в ударе по ядерному объекту в Натанзе

Утром того же дня Иран обвинил США и Израиль в атаке на комплекс по обогащению урана в Натанзе. Организация по атомной энергии Ирана назвала этот инцидент "нарушением международных законов и обязательств, включая Договор о нераспространении ядерного оружия". Москва также осудила эту атаку, назвав ее нарушеним международного права, уставов ООН и Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Как отметили иранские официальные лица в эфире государственного телевидения вечером 21 марта, ракетный удар по городу Димона стал ответом на эту атаку. В свою очередь Израиль заявил о непричастности его военных к удару по ядерному объекту в Натанзе.

Война США и Израиля против Ирана

США и Израиль с 28 февраля наносят по Ирану авиаудары, в результате которых были убиты верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи и целый ряд высокопоставленных чиновников и силовиков.

Иран в ответ атакует соседние государства в регионе Персидского залива с использованием ракет и дронов. По заявлениям Исламской Республики, целью этих атак являются американские военные базы в регионе. Под иранские удары попадали также нефтехранилища в ряде стран Персидского залива и нефтяные танкеры. Кроме того, от атак Ирана с начала войны пострадали Азербайджан и временно председательствующий в Евросоюзе Кипр.