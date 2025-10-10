Учёные Тартуского университета: людей раздражает обычный шум ветряков

«Связь между инфразвуком и нарушениями здоровья оказалась довольно чёткой — она отсутствует», — подчеркнула специалист по гигиене окружающей среды Трийн Вебер.

Учёные провели систематический обзор 13 исследований, посвящённых влиянию инфразвука на человека. Ни в одном случае не было зафиксировано негативного воздействия — даже при усиленных уровнях звука. Некоторые работы, напротив, фиксировали улучшение сна и настроения, но сами авторы считали это статистической случайностью.

При этом исследование показало, что основная причина недовольства жителей — обычный слышимый шум. Он может влиять на сон и вызывать раздражение, а также, по отдельным данным, быть связан с риском сердечно-сосудистых заболеваний, хотя причинно-следственная связь пока не доказана.

По словам профессора Ханса Орру, страх перед инфразвуком — следствие недостатка информации и участия людей в планировании ветропарков. «Если местные жители категорически против ветропарков, это вызывает раздражение уже после их установки, просто потому что людей не услышали», — отметил он.

Учёные призвали к открытому диалогу и участию населения в принятии решений. «Нужно быть честными и точнее определить, сколько нам вообще нужно ветропарков, где именно они будут стоять и стоит ли делать ставку на морские проекты», — подчеркнул Орру.