Учитесь голосовать! В соцсетях пугают отбраковкой бюллетеней из-за крестиков

Press.lv связался с Центральной избирательной комиссией и выяснил, что абсолютно всё равно какую закорючку избиратель поставит в нужно кружочке. Кружочек нужно закрасить, но если даже там даже будет плюсик - это все равно будет действительное голосование.

Ели вы закрашиваете кружочек на полоске красного цвета, это будет означать, что этого кандидата вы хотели бы вычеркнуть из списка. Если на полоске желто-зеленого цвета, это будет означать, что этому кандидату вы отдаете свои симпатии и хотите, чтобы он попал в думу, если список этой партии пройдет барьер в 5%.

За два дня предварительного голосования на выборах самоуправлений проголосовали 3,51% избирателей, или 48 346 человек, сообщает Центральная избирательная комиссия.

Активнее всего избиратели голосуют в Риге - в понедельник и вторник на участки пришли 4,48%. В Видземе проголосовали 3,59%, в Латгале - 3,07%, в Земгале - 2,63%, в Курземе - 2,58% избирателей.

Помимо Риги, наибольшая активность избирателей наблюдается в Алуксненском крае, где проголосовали 5,27%, в Адажском крае - 4,81%, в Саулкрастском крае - 4,68%, а также в Валкском крае - 4,59%.

Предварительно проголосовать на выборах самоуправлений можно каждый рабочий день до дня выборов 7 июня.