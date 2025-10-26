Ученые разработали имплант, с помощью которого ослепшие пациенты снова могут читать

70-летняя Шейла Ирвин, которая официально зарегистрирована как слепая, рассказала Би-би-си, что снова может читать и разгадывать кроссворды, и это «что-то невероятное».

«Это так прекрасно, так чудесно. Это приносит мне такое удовольствие», — поделилась она.

Эта технология дает надежду людям с географической атрофией — тяжелой формой сухой возрастной макулодистрофии (возрастная макулярная дегенерация, ВМД), которой, по оценкам медиков, в Великобритании страдают около 250 000 человек, а во всем мире - пять миллионов.

У пациентов с этим заболеванием постепенно разрушается небольшая область сетчатки в задней части глаза, в результате чего человек видит размытое или искаженное изображение. При этом часто теряются цветовое восприятие и способность различать мелкие детали.

Суть новой технологии заключается во внедрении крошечного фоточувствительного микрочипа размером 2 мм × 2 мм и толщиной с человеческий волос под сетчатку. Пациент надевает очки со встроенной видеокамерой. Камера с помощью инфракрасных лучей посылает видеоизображение на имплант в задней части глаза, который передает их на небольшой карманный процессор, где изображения обрабатываются и становятся четче. Затем эти изображения отправляются в мозг пациента через имплант и зрительный нерв, таким образом частично возвращая ему зрение.

Правда, на то, чтобы мозг научился интерпретировать получаемые изображения, у пациентов уходят месяцы.

Махи Мукит, глазной хирург-консультант в больнице Мурфилдс, возглавляющий британскую часть команды исследователей, назвал в разговоре с Би-би-си новую технологию «передовой и меняющей жизнь».

«Это первый имплант, который доказал, что способен возвращать пациентам осмысленное зрение, пригодное для повседневных задач — таких как чтение и письмо. Я считаю, что это огромное достижение», — говорит доктор Мукит.

Результаты исследования опубликованы в журнале New England Journal of Medicine. В эксперименте приняли участие 38 пациентов из пяти стран Европы. У них всех была географическая атрофия.

32-м испытуемым внедрили имплант Prima, разработанного калифорнийской биотехнологической компанией Science Corporation. 27 из них в итоге снова смогли читать. Через год они могли различать пять верхних строк на офтальмологической таблице.

Результат Шейлы впечатляет еще больше. Без импланта она совсем не могла читать. Но во время съемок, которые Би-би-си проводила в больнице Мурфилдс, женщина прочитала таблицу без единой ошибки. Закончив, она победно вскинула кулак и издала радостный возглас.

Ее центральное зрение начало исчезать 30 лет назад. Клетки сетчатки постепенно гибли, и в итоге, как описывала Шейла, она видела «два черных диска в каждом глазу». Она плакала, когда пришлось сдать водительские права. Без импланта женщина не может прочитать даже самые большие буквы на указателях. Периферийное зрение осталось, но оно крайне ограничено и полностью размыто, поэтому ей приходится передвигаться с белой тростью.

Три года назад ей установили имплант. Шейла и вся медицинская команда больницы Мурфилдс в восторге от достигнутого прогресса.

«Я могу читать письма, книги, разгадывать кроссворды и судоку», — говорит она. Ей не верилось, что она снова сможет читать, и теперь она просто счастлива.

«Технологии развиваются так быстро — так здорово, что оказалась к этому причастна», — говорит она.

Каждый день она спешит поскорее закончить с домашними делами, чтобы спокойно сесть и надеть очки, в которых она может читать.

Шейла не носит устройство на улице — во-первых, потому, что для его использования требуется сильная концентрация: чтобы читать, нужно держать голову совершенно неподвижно. Кроме того, она не хочет становиться чрезмерно зависимой от прибора.

Пока что имплант Prima не получил лицензию, и вне клинических испытаний его получить нельзя. Сколько он может стоить в будущем, пока неясно.

Тем не менее, Махи Мукит надеется, что это устройство станет доступным для некоторых пациентов в Великобритании в течение нескольких лет.