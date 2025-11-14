Учения в Калининградской области усилили тревогу стран НАТО

Десантирование выполнялось группами до 20 человек с высоты 800 метров в полной боевой экипировке, включая оружие и дополнительное снаряжение. В маневрах активно использовались прицелы ночного видения и коптеры, что подчеркивает отработку ночных действий и разведки в тылу условного противника.

Учения проходят на фоне растущей обеспокоенности западных стран военной активностью России в регионе. Летом руководитель Федеральной разведывательной службы Германии предупреждал, что Москва может попытаться провести в странах Балтии операцию по крымскому сценарию с использованием сил без опознавательных знаков под предлогом «защиты русскоязычного населения».

В феврале датская разведка заявила, что Россия теоретически способна начать широкомасштабную войну в Европе в течение пяти лет. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в июне согласился с этой оценкой, отметив, что «Москва может атаковать страны Альянса уже через пять лет». Осенью начальник Генштаба Вооруженных сил Франции Фабьен Мандон заявил, что французская армия должна быть готова к возможному столкновению с Россией в ближайшие три-четыре года.

Параллельно Россия наращивает военную инфраструктуру вдоль границ с Финляндией и странами Балтии, строит оборонительные сооружения и модернизирует железнодорожную сеть. По оценкам западных разведок, восстановленный Ленинградский военный округ рассматривается как плацдарм для потенциального противостояния с НАТО.

Риторика Москвы в отношении Балтии становится жестче. Спикер Госдумы Вячеслав Володин говорил о необходимости «защиты русскоязычного населения» от «унижения и гонения» и поручал подготовить меры, которые «охладят безумные головы». На этом фоне Латвия, Литва и Эстония разрабатывают планы эвакуации: по данным Reuters, в случае агрессии России страны Балтии готовы эвакуировать около 1,2 миллиона человек, синхронизируя гражданскую оборону и маршруты переселения.