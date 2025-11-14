Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Учения в Калининградской области усилили тревогу стран НАТО

Редакция PRESS 14 ноября, 2025 16:33

Мир 0 комментариев

Подразделение спецназа Балтийского флота провело в Калининградской области учения с высадкой парашютного десанта и отработкой захвата пленных. По данным пресс-службы флота, военнослужащие десантировались с вертолета Ми-8 на управляемых системах «Мальва» и «Арбалет», после приземления тренировали «навыки захвата пленных, ведение разведывательных дозоров, способы вывода из строя коммуникаций условного противника».

Десантирование выполнялось группами до 20 человек с высоты 800 метров в полной боевой экипировке, включая оружие и дополнительное снаряжение. В маневрах активно использовались прицелы ночного видения и коптеры, что подчеркивает отработку ночных действий и разведки в тылу условного противника.

Учения проходят на фоне растущей обеспокоенности западных стран военной активностью России в регионе. Летом руководитель Федеральной разведывательной службы Германии предупреждал, что Москва может попытаться провести в странах Балтии операцию по крымскому сценарию с использованием сил без опознавательных знаков под предлогом «защиты русскоязычного населения».

В феврале датская разведка заявила, что Россия теоретически способна начать широкомасштабную войну в Европе в течение пяти лет. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в июне согласился с этой оценкой, отметив, что «Москва может атаковать страны Альянса уже через пять лет». Осенью начальник Генштаба Вооруженных сил Франции Фабьен Мандон заявил, что французская армия должна быть готова к возможному столкновению с Россией в ближайшие три-четыре года.

Параллельно Россия наращивает военную инфраструктуру вдоль границ с Финляндией и странами Балтии, строит оборонительные сооружения и модернизирует железнодорожную сеть. По оценкам западных разведок, восстановленный Ленинградский военный округ рассматривается как плацдарм для потенциального противостояния с НАТО.

Риторика Москвы в отношении Балтии становится жестче. Спикер Госдумы Вячеслав Володин говорил о необходимости «защиты русскоязычного населения» от «унижения и гонения» и поручал подготовить меры, которые «охладят безумные головы». На этом фоне Латвия, Литва и Эстония разрабатывают планы эвакуации: по данным Reuters, в случае агрессии России страны Балтии готовы эвакуировать около 1,2 миллиона человек, синхронизируя гражданскую оборону и маршруты переселения.

Cистема здравоохранения Латвии признана одной из самых уязвимых в ЕС
Cистема здравоохранения Латвии признана одной из самых уязвимых в ЕС

Сейм перекрывает русский язык, а партия Шлесерса «курит в сторонке»?
Сейм перекрывает русский язык, а партия Шлесерса «курит в сторонке»?

Мы в заднице и проваливаемся туда всё глубже: Алвис Херманис
Мы в заднице и проваливаемся туда всё глубже: Алвис Херманис

Обновлено: 19:35 14.11.2025
LIZDA отвергла план Минобразования по росту зарплат педагогов

Новости Латвии 18:37

Новости Латвии 0 комментариев

Министерство образования и науки Латвии предложило привязать рост зарплат учителей к размеру минимальной месячной оплаты труда и утверждать ежегодное повышение в процессе формирования бюджета. Новая схема предусматривает, что дополнительные средства педагоги будут получать не с 1 января, как сейчас, а с 1 сентября каждого года.

Загрузка

Украинская разведка подорвала пути Транссиба в Хабаровском крае

Мир 18:33

Мир 0 комментариев

Украинские спецслужбы 13 ноября провели диверсию на Транссибирской магистрали в районе Сосновки (Хабаровский край РФ), сообщил Главный разведывательный департамент Министерства обороны Украины. По данным ведомства, именно по этому маршруту Россия получает боеприпасы и оружие из Северной Кореи.

Марупцам вернули право поливать сады водой из крана

Новости Латвии 18:31

Новости Латвии 0 комментариев

Коммунальщиков Марупе оштрафовали и обязали вернуть отдельный учет

Кто платит за ИИ-панику в мире — исследователь вывела на чистую воду организаторов

Всюду жизнь 18:24

Всюду жизнь 0 комментариев

Журналист и медиа-исследовательница Нирит Вайсс-Блатт, авторка проекта AI PANIC, два года собирает карту тех, кто раздувает глобальный страх перед «искусственным сверхразумом». Она проверила финансирование, связи, структуру организаций — и обнаружила, что за десятками «центров спасения человечества» стоит небольшой круг одних и тех же богачей и один идеологический каркас.

Даешь азарт и кредиты! Медиаиндустрия просит Сейм смягчить рекламные запреты

Новости Латвии 18:11

Новости Латвии 0 комментариев

Ассоциация вещателей Латвии считает, что до конца нынешнего созыва Сейм должен принять решения, которые улучшат долгосрочные условия для медиа-бизнеса. Среди ключевых тем, по мнению LRA, следует обсуждать не только отмену запрета на рекламу потребительского кредитования, но и пересмотр полного запрета рекламы азартных игр в латвийских медиа.

От Лиелупе до Кемери — свет. Более двенадцати тысяч свечей осветят Юрмалу

Важно 17:38

Важно 0 комментариев

Юрмала готовится к празднованию Дня провозглашения Латвийской Республики: 18 ноября в городе традиционно создадут самый длинный Путь света в стране. С 15:00 более 12 тысяч свечей зажгут вдоль главной магистрали примерно на 20 километров от моста через Лиелупе до Кемери. Огни будут направлять жителей и гостей через весь город, превращая вечер в одну длинную световую аллею.

Встречаем 18 Ноября: шеф-повар Лаурис Алексеевс дарит нам прекрасный рецепт на сладкое!

Новости партнеров 17:31

Новости партнеров 0 комментариев

Праздник ассоциируется у латвийцев с традиционным застольем, где на белой скатерти достойное место занимают свиной карбонад, жаркое или ароматные бабушкины котлеты, салат Rasols, пирожки со шпиком, любимый тортик…

