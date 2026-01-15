Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Убытки близки к миллиону: автобусной компании не выплачена компенсация

© LETA 15 января, 2026 18:50

Бизнес 0 комментариев

Пассажирская компания SIA «Lux Express Latvia» до сих пор не получила от Дирекции автотранспорта (ATD) компенсацию за перевозку пассажиров с льготами, сообщил агентству LETA член правления компании Альдис Кибенс.

По его словам, к концу сентября прошлого года убытки компании за перевозку льготных пассажиров составили более 750 000 евро, а сейчас сумма ещё больше.

Кибенс напомнил, что поправки к Закону о пассажирских перевозках, предусматривающие выплату этой компенсации, были приняты в октябре прошлого года, а Министерство транспорта (SM) обещало произвести выплаты до конца 2025 года.

Он отметил, что ATD «затягивает» процесс, и деньги, предусмотренные в прошлом году на покрытие убытков, фактически потеряны.

«Таким образом, Министерство транспорта оказывается в сложной ситуации, так как с нынешним финансированием этого года будет невозможно компенсировать перевозку льготных пассажиров на коммерческих маршрутах ни за прошлый период, ни за 2026 год», — подчеркнул Кибенс.

Как сообщалось ранее, «Lux Express Latvia» в ноябре прошлого года подала запрос в ATD на компенсацию 753 000 евро убытков за перевозку льготных пассажиров.

Министерство транспорта поручило ATD оценить представленный «Lux Express Latvia» расчёт убытков, включая требуемую компенсацию за 2025 год, и принять обоснованное решение в соответствии с законом.

Также известно, что депутаты Сейма 16 октября прошлого года в окончательном чтении приняли поправки к Закону о пассажирских перевозках, разработанные Министерством транспорта, которые предусматривают компенсацию перевозчикам коммерческих маршрутов убытков за перевозку пассажиров с льготами.

Правительство 22 декабря прошлого года утвердило постановление Кабинета министров, определяющее порядок выплаты компенсаций коммерческим перевозчикам за перевозку пассажиров с льготами.

Поправки расширяют механизм компенсации, включая коммерческие маршруты, и устанавливают порядок расчёта компенсации. В постановлении уточняется, что размер компенсации не должен превышать дотационный региональный тариф или фактическую плату за проезд, если она ниже дотационного регионального тарифа. Часть стоимости проезда, превышающая дотационный региональный тариф, оплачивает сам получатель льготы.

