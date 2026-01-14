Убил мать, потом тестя — и получал их пенсию: ужасное преступление в Минске

По данным следствия, в 2006 году мужчина во время ссоры задушил свою мать. Чтобы скрыть преступление, он расчленил тело с помощью ножа. После этого с 2006 по 2008 год обвиняемый продолжал получать пенсию погибшей, используя доверенность.

Спустя несколько лет мужчина совершил ещё одно преступление. Летом 2009 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он поссорился со своим 70-летним тестем, с которым проживал в одной квартире. Сначала обвиняемый избил пожилого мужчину, а затем нанёс ему несколько ударов топором по голове. Потерпевший скончался на месте.

После этого мужчина попытался скрыть следы и этого преступления: расчленил тело и закопал его части в одном из парков города. Останки были обнаружены только летом 2025 года.

Кроме того, с 2009 по 2022 год обвиняемый, имея при себе паспорт убитого тестя, организовывал получение его пенсии и материальной помощи через других людей, внешне похожих на погибшего.

В ходе расследования мужчина полностью признал вину и подробно рассказал о совершённых преступлениях. В настоящее время он находится под стражей. Прокуратура утвердила обвинение по нескольким пунктам статей Уголовного кодекса Белоруссии — «убийство» и «мошенничество». Эти статьи предусматривают наказание вплоть до пожизненного лишения свободы или смертной казни.