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Убедительное большинство грузин поддерживает путь страны в ЕС: Ринкеивч встретился с Зурабишвили

Редакция PRESS 26 марта, 2025 12:50

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

Убедительное большинство жителей Грузии поддерживает ее необратимое продвижение к членству в Европейском союзе (ЕС), заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич, который в среду встретился в Рижском замке с экс-президентом Грузии Саломе Зурабишвили.

Как сообщил агентству ЛЕТА советник президента Мартиньш Дрегерис, в ходе встречи Ринкевич подтвердил поддержку Латвией грузинского народа. Он отметил, что Латвия продолжит поддерживать гражданское общество Грузии, молодежь и независимые масс-медиа.

При этом Ринкевич выразил обеспокоенность в связи с инициативами, которые продолжают ограничивать свободу слова и собраний в Грузии, а также с насильственным подавлением мирных протестов. Президент подтвердил, что Латвия продолжит поднимать грузинские вопросы в ЕС, а также в других международных организациях.

В прошлом году премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров по вступлению с ЕС.

На парламентских выборах в Грузии 26 октября 2024 года, согласно официальным результатам, победила правящая на протяжении десяти лет партия "Грузинская мечта", которую обвиняют в сближении с Россией, однако оппозиционные партии и ориентированная на политику Запада Зурабишвили не признали результаты выборов, сочтя их фальшивыми, и бойкотировали новый созыв парламента.

В декабре прошлого года состоялась инаугурация на посту президента Грузии лояльного партии "Грузинская мечта" Михаила Кавелашвили, чье избрание на пост главы государства оппозиция считает нелегитимным.

Аккредитованные в Грузии дипломаты на церемонию в парламент приглашены не были. В качестве причины была указана "нехватка мест в зале". Зурабишвили заявила, что не планирует уходить в отставку. Она считает парламент нелегитимным, а об избрании Кавелашвили она сказала, что это "издевательство над демократией".

Зурабишвили пообещала, что будет работать над текстом документа, который станет основой для проведения новых парламентских выборов в Грузии. Ранее она неоднократно подчеркивала, что считает прошедшие 26 октября 2024 года выборы, на которых в соответствии с официальными результатами победила "Грузинская мечта", фальсифицированными.

После выборов в столице Тбилиси и других местах страны прошли массовые протесты оппозиции, в ходе которых произошли столкновения между протестующими и полицией. Полиция применила против протестующих водометы и слезоточивый газ.

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