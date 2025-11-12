Фильм Дзинтарса Дрейбергса, создание которого заняло шесть лет, впервые был показан публике в прошлый четверг в кинотеатре Forum Cinemas, однако грандиозное событие прошло без бывшего президента — она не присутствовала на премьере, но оставила вместо себя письмо, в котором говорилось.

В частности, Вике-Фрейберга написала: «Мне жаль, что из-за сложных, внезапно возникших обстоятельств я не смогу отпраздновать с вами сегодня в Риге радость премьеры фильма».

Как стало известно изданию, бывший президент Латвии в настоящее время болеет и восстанавливается в своём загородном доме в лесах Иванде. Теперь уже Вике-Фрейберга посмотрела новый фильм в узком кругу.