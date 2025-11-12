Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Ср, 12. Ноября Завтра: Kaija, Kornelija
Доступность

У Вайры Вики-Фрейберги проблемы со здоровьем (1)

Редакция PRESS 12 ноября, 2025 16:31

Новости Латвии 1 комментариев

president.lv

Бывший президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга является покровительницей нового фильма «В сетке. Рождение легенды ТТТ» (Tīklā. TTT leģendas dzimšana). Однако патронесса, которую особенно ждали на премьере, там не появилась, пишет nra.lv со ссылкой на издание "Привата дзиве".

Фильм Дзинтарса Дрейбергса, создание которого заняло шесть лет, впервые был показан публике в прошлый четверг в кинотеатре Forum Cinemas, однако грандиозное событие прошло без бывшего президента — она не присутствовала на премьере, но оставила вместо себя письмо, в котором говорилось.

В частности, Вике-Фрейберга написала: «Мне жаль, что из-за сложных, внезапно возникших обстоятельств я не смогу отпраздновать с вами сегодня в Риге радость премьеры фильма».

Как стало известно изданию, бывший президент Латвии в настоящее время болеет и восстанавливается в своём загородном доме в лесах Иванде. Теперь уже Вике-Фрейберга посмотрела новый фильм в узком кругу.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (1)
Комментарии (1)

Главные новости

Пять компаний из Латвии попали в рейтинг прибыльных: но соседи нас обошли
Важно

Пять компаний из Латвии попали в рейтинг прибыльных: но соседи нас обошли

Тысячи евро на мёртвых: Национальная служба здравоохранения разоблачила хосписный обман
Важно

Тысячи евро на мёртвых: Национальная служба здравоохранения разоблачила хосписный обман

Росликов вошел в новую Комиссию Рижской думы по борьбе с коррупцией и по хорошему управлению
Важно

Росликов вошел в новую Комиссию Рижской думы по борьбе с коррупцией и по хорошему управлению

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 22:50 12.11.2025
США: против Google выдвинули иск
Sfera.lv 5 часов назад
Латвия: разрыв между ними растет
Sfera.lv 6 часов назад
«Наша цель — не лечить, а сделать инвалидом»: кризис редких болезней
Bitnews.lv 7 часов назад
303 миллиона под контролем: проверка выявила сбои на восточной границе
Bitnews.lv 7 часов назад
Ашераденс: меморандум о снижении цен не работает
Bitnews.lv 7 часов назад
Первый снег! В День независимости Латвию ждут солнце, снег и переменчивое небо
Bitnews.lv 7 часов назад
Швеция: искал червей — нашёл клад
Sfera.lv 11 часов назад
Большинство дорог Латвии признаны хорошими
Bitnews.lv 1 день назад

Пять компаний из Латвии попали в рейтинг прибыльных: но соседи нас обошли (1)

Важно 21:05

Важно 1 комментариев

В рейтинг 500 крупнейших и наиболее прибыльных компаний Центральной и Восточной Европы (CAE) вошли 39 компаний из стран Балтии - пять из Латвии, девять из Эстонии и 25 из Литвы, свидетельствует ежегодное исследование компании по управлению глобальными рисками Coface об экономической ситуации в регионе CAE, пишет TVNET.

В рейтинг 500 крупнейших и наиболее прибыльных компаний Центральной и Восточной Европы (CAE) вошли 39 компаний из стран Балтии - пять из Латвии, девять из Эстонии и 25 из Литвы, свидетельствует ежегодное исследование компании по управлению глобальными рисками Coface об экономической ситуации в регионе CAE, пишет TVNET.

Читать
Загрузка

Евростат опубликовал средние зарплаты по странам ЕС: а где там мы? (1)

Новости Латвии 20:56

Новости Латвии 1 комментариев

Евростат опубликовал статистику за 2024 год по средней годовой зарплате в странах Евросоюза. Рост был отмечен повсюду - от Люксембурга, где получают больше всего, до Болгарии, которая пока замыкает рейтинг.

Евростат опубликовал статистику за 2024 год по средней годовой зарплате в странах Евросоюза. Рост был отмечен повсюду - от Люксембурга, где получают больше всего, до Болгарии, которая пока замыкает рейтинг.

Читать

Клейнбергс объявил о строительстве квартир для молодых специалистов: нацактивисты в ужасе (1)

Важно 20:41

Важно 1 комментариев

Мэр Риги Виестурс Клейнбергс на своей странице в Твиттере/X заявил, что в Риге будет построено 732 новых квартиры для молодых специалистов.

Мэр Риги Виестурс Клейнбергс на своей странице в Твиттере/X заявил, что в Риге будет построено 732 новых квартиры для молодых специалистов.

Читать

Тысячи евро на мёртвых: Национальная служба здравоохранения разоблачила хосписный обман (1)

Важно 20:27

Важно 1 комментариев

Национальная служба здравоохранения (NVD) Латвии совместно с Министерством благосостояния (LM) обнаружила случаи необоснованного оказания паллиативной и хосписной помощи определённым группам пациентов. Общая сумма незаконно оплаченных услуг достигла 527,6 тыс. евро, сообщили представители NVD на заседании парламентской комиссии по социальным и трудовым вопросам, пишут grani.lv.

Национальная служба здравоохранения (NVD) Латвии совместно с Министерством благосостояния (LM) обнаружила случаи необоснованного оказания паллиативной и хосписной помощи определённым группам пациентов. Общая сумма незаконно оплаченных услуг достигла 527,6 тыс. евро, сообщили представители NVD на заседании парламентской комиссии по социальным и трудовым вопросам, пишут grani.lv.

Читать

Латвийцев опять пересчитали: сколько нас? (1)

Важно 19:55

Важно 1 комментариев

За десять месяцев этого года в Латвии зарегистрировано 8883 новорожденных, что на 10,9%, или 1092 меньше, чем за тот же период 2024 года, свидетельствуют предварительные данные Центрального статистического управления.

За десять месяцев этого года в Латвии зарегистрировано 8883 новорожденных, что на 10,9%, или 1092 меньше, чем за тот же период 2024 года, свидетельствуют предварительные данные Центрального статистического управления.

Читать

Работает не на людей, а на имидж: в Сигулде планируют снять мэра (1)

Важно 19:55

Важно 1 комментариев

Одиннадцать депутатов Совета Сигулдского края требуют отставки мэра Яниса Вимбы («Siguldas novada partija»), агентству LETA подтвердила депутат совета и директор Сигульдской государственной гимназии Лига Саусиня (Нацблок).

Одиннадцать депутатов Совета Сигулдского края требуют отставки мэра Яниса Вимбы («Siguldas novada partija»), агентству LETA подтвердила депутат совета и директор Сигульдской государственной гимназии Лига Саусиня (Нацблок).

Читать

Пять интерфейсов, которые спасают людям здоровье и жизнь (1)

Важно 19:49

Важно 1 комментариев

Когда-то это звучало как фантастика — управлять компьютером силой мысли.
Теперь это реальность лабораторий и клиник, где электрические импульсы превращаются в слова, движения и даже воспоминания.

Когда-то это звучало как фантастика — управлять компьютером силой мысли.
Теперь это реальность лабораторий и клиник, где электрические импульсы превращаются в слова, движения и даже воспоминания.

Читать