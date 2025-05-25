Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 25. Мая Завтра: Anslavs, Junora
Доступность

У рижанки украли кота — зоозащитники отказываются его вернуть; что же дальше?

tv3.lv 25 мая, 2025 10:05

Важно 0 комментариев

Рижанка Лаура четыре года назад взяла из приюта серую кошечку по кличке Леа. В марте этого года она решила "укотовить" в обществе Minka еще и 7-летнего рыже-белого кота Рудиса, сообщает программа "Без табу".

Лаура договорилась, что повезет Рудиса чипировать к ветеринару, но неожиданно попала в больницу. В тот же самый день, 24 апреля, рыжий кот удрал со двора.

Через пару недель, 11 мая, на столбе появилось объявление, что кот нашелся. Лаура выяснила, что ее любимец находится у женщины по имени Светлана, которая представляет общество Kaķu palīdzība Maks.

Лаура связалась со Светланой, но та отказалась вернуть ей кота. Вначале Светлана потребовала заплатить 400 евро, так как она потратила эти деньги на уход за котом. Лаура согласилась платить при условии, что ей предъявят чеки.

 Слово за слово - Лауре так и не удалось договориться со Светланой, в результате та ее заблокировала.

Потом Лаура увидела в "Фейсбуке", что Светлана опубликовала пост, в котором просит пожертвовать денег для помощи коту.

Ей показалось подозрительным, что Светлана опубликовала видео, в котором она зовет Рудиса по имени. Лаура вспомнила недавний случай, когда ее сын впервые поймал сбежавшего кота, подбежала женщина и поинтересовалась насчет Рудиса.

Съемочная группа "Без табу" приходила к Светлане домой, но та не открыла дверь, на телефонные звонки она тоже не отвечает.

Лаура подала заявление в полицию, и редакция получила от Госполиции следующую информацию: "Заявление получено, оно сейчас рассматривается, проводится проверка фактов. После рассмотрения будет принято решение по дальнейшим действиям. Заявления о краже кошек - редкость: мы их получаем в среднем раз в полгода".

Общество Minka подтвердило редакции, что Лаура взяла Рудиса у них, но отказалось подробнее прокомментировать ситуацию. В свою очередь, Продовольственно-ветеринарная служба (ПВС) заявила журналистам, что такой ситуации могло и не быть, если бы само общество привело в порядок документы.

ПВС также напоминает, что бродячих животных вообще не разрешается отлавливать всем желающим. Редакция провела проверку, и оказалось, что Светлана делать этого не имела права.

Теперь, когда в дело вмешалась полиция, Лаура надеется, что Светлана все же передумает и вернет ей кота.

(Иллюстративное фото.)

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 8 реакций
Комментарии (0) 8 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 15:15 25.05.2025
«Лучший соус для меня — сальса. С ним я готова съесть всё, что угодно!»
Sfera.lv 3 часа назад
Rail Baltica становится все менее экономическим и все более военным проектом?
Sfera.lv 3 часа назад
Ryanair опровергает заявления о более дешевых стоячих местах
Sfera.lv 3 часа назад
Опрос: каждый третий житель Латвии не имеет финансовой подушки безопасности
Sfera.lv 4 часа назад
Омбудсмен Янсон о слухах про пьянство: «Не было ситуаций, когда у меня дрожали руки»
Bitnews.lv 2 дня назад
Проливная неделя: дожди, вода и редкое солнце
Bitnews.lv 2 дня назад
Взвешивают прямо на улицах. Турция запускает масштабную кампанию против ожирения
Bitnews.lv 2 дня назад
Выть будут три минуты. В Латвии проверят сирены тревоги
Bitnews.lv 2 дня назад

Депутат Сейма Таварс привел веский аргумент, зачем в Латвии надо знать русский

Важно 13:28

Важно 0 комментариев

В беседе о статусе русского языка в школах на телеканале TV24 в эфире программы Ziņu TOP депутат Сейма и председатель фракции Объединенного списка Эдгар Таварс заявил о необходимости оценить возможности педагогов и их наличие, а также подчеркнул, что знание русского языка в обществе может быть важно в том числе и по соображениям безопасности.

В беседе о статусе русского языка в школах на телеканале TV24 в эфире программы Ziņu TOP депутат Сейма и председатель фракции Объединенного списка Эдгар Таварс заявил о необходимости оценить возможности педагогов и их наличие, а также подчеркнул, что знание русского языка в обществе может быть важно в том числе и по соображениям безопасности.

Читать
Загрузка

Крестьянский Сейм: из-за погоды в Латвии сгнила часть посеянных бобов и гороха; быть ли неурожаю?

Важно 13:14

Важно 0 комментариев

Об этом сообщил агентству LETA председатель правления общества Zemnieku saeima Юрис Лаздиньш.

Об этом сообщил агентству LETA председатель правления общества Zemnieku saeima Юрис Лаздиньш.

Читать

Вышла в свет книга Станислава Рубинчика о Риге и ее истории; издание переработано и обновлено

Важно 13:02

Важно 0 комментариев

Издательство Zvaigzne ABC выпустило на латышском языке переработанную и обновленную книгу Станислава Рубинчика "Сказки о Старой Риге и другие истории воробья Ричи" - под таким названием она известна старшему поколению. В переводе книга называется Pasakas par Rīgu jeb ko pastāstīja zvirbulis Čiris. Книгу иллюстрировала Яна Рубинчик.

Издательство Zvaigzne ABC выпустило на латышском языке переработанную и обновленную книгу Станислава Рубинчика "Сказки о Старой Риге и другие истории воробья Ричи" - под таким названием она известна старшему поколению. В переводе книга называется Pasakas par Rīgu jeb ko pastāstīja zvirbulis Čiris. Книгу иллюстрировала Яна Рубинчик.

Читать

В продаже в Латвии, возможно, появятся новые препараты для лечения сахарного диабета II типа

Важно 12:43

Важно 0 комментариев

Вскоре в Латвии может начаться распространение новых препаратов базального инсулина для пациентов с сахарным диабетом II типа, которые нужно принимать всего один раз в неделю. Об этом сообщает Государственное агентство лекарств (ГАЛ,  ZVA).

Вскоре в Латвии может начаться распространение новых препаратов базального инсулина для пациентов с сахарным диабетом II типа, которые нужно принимать всего один раз в неделю. Об этом сообщает Государственное агентство лекарств (ГАЛ,  ZVA).

Читать

Две напряженные недели укрепили позиции России, но мир в Украине ближе не стал

Важно 12:27

Важно 0 комментариев

Стив Розенберг, редактор Би-би-си по России: 

Стив Розенберг, редактор Би-би-си по России: 

Читать

Семейная пара российских шпионов получила гражданство и вид на жительство в Португалии

Важно 12:18

Важно 0 комментариев

С виду обычная пара переселенцев из Бразилии, обосновавшихся в Португалии, оказалась дуэтом российских шпионов.

С виду обычная пара переселенцев из Бразилии, обосновавшихся в Португалии, оказалась дуэтом российских шпионов.

Читать

Минобороны Финляндии: ВС РФ сопровождают «теневые танкеры»

Важно 12:11

Важно 0 комментариев

В Финском заливе Россия обеспечивает военное сопровождение судам своего "теневого флота", указал Антти Хяккянен. Однако для Финляндии опасности нет, добавил он.

В Финском заливе Россия обеспечивает военное сопровождение судам своего "теневого флота", указал Антти Хяккянен. Однако для Финляндии опасности нет, добавил он.

Читать