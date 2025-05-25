У рижанки украли кота — зоозащитники отказываются его вернуть; что же дальше?

Лаура договорилась, что повезет Рудиса чипировать к ветеринару, но неожиданно попала в больницу. В тот же самый день, 24 апреля, рыжий кот удрал со двора.

Через пару недель, 11 мая, на столбе появилось объявление, что кот нашелся. Лаура выяснила, что ее любимец находится у женщины по имени Светлана, которая представляет общество Kaķu palīdzība Maks.

Лаура связалась со Светланой, но та отказалась вернуть ей кота. Вначале Светлана потребовала заплатить 400 евро, так как она потратила эти деньги на уход за котом. Лаура согласилась платить при условии, что ей предъявят чеки.

Слово за слово - Лауре так и не удалось договориться со Светланой, в результате та ее заблокировала.

Потом Лаура увидела в "Фейсбуке", что Светлана опубликовала пост, в котором просит пожертвовать денег для помощи коту.

Ей показалось подозрительным, что Светлана опубликовала видео, в котором она зовет Рудиса по имени. Лаура вспомнила недавний случай, когда ее сын впервые поймал сбежавшего кота, подбежала женщина и поинтересовалась насчет Рудиса.

Съемочная группа "Без табу" приходила к Светлане домой, но та не открыла дверь, на телефонные звонки она тоже не отвечает.

Лаура подала заявление в полицию, и редакция получила от Госполиции следующую информацию: "Заявление получено, оно сейчас рассматривается, проводится проверка фактов. После рассмотрения будет принято решение по дальнейшим действиям. Заявления о краже кошек - редкость: мы их получаем в среднем раз в полгода".

Общество Minka подтвердило редакции, что Лаура взяла Рудиса у них, но отказалось подробнее прокомментировать ситуацию. В свою очередь, Продовольственно-ветеринарная служба (ПВС) заявила журналистам, что такой ситуации могло и не быть, если бы само общество привело в порядок документы.

ПВС также напоминает, что бродячих животных вообще не разрешается отлавливать всем желающим. Редакция провела проверку, и оказалось, что Светлана делать этого не имела права.

Теперь, когда в дело вмешалась полиция, Лаура надеется, что Светлана все же передумает и вернет ей кота.

(Иллюстративное фото.)