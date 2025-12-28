У пожарных и электриков много работы: ветер повалил деревья, дорожные знаки, сорвал кровлю

Большинство вызовов связано с поломанными деревьями - они падали на проезжую часть дорог и линии электропередачи. В некоторых местах ветром оторвало кровельное покрытие или даже конструкции кровли.

В Рижском регионе поступило 80 вызовов в связи с бурей, в самой Риге - 48, в Курземе - 36, в Земгале - 17, в Видземе - 11, а в Латгалии - всего один.

На бульваре Аспазияс в Риге, на ул. Плоста в Вентспилсе и на углу ул. Цериню и Иеву в Юрмале сильный ветер сорвал часть кровельного покрытия, в Виесите пожарные убрали дерево, упавшее на крышу здания.

На ул. Аугуста Деглава в Риге пожарные демонтировали листы жести и плиты утепления стены, которые оторвались от здания и представляли опасность. На ул. Лемешу в Риге также были сняты листы утепления торцовой стены.

В Лиепае на проспекте Лиелайс, в Юрмале на ул. Цериню и в Риге на ул. Кришьяня Барона спасатели демонтировали плиты кровли с крыш жилых домов, в Айзпуте от стены дома частично оторвало строительные леса, которые могли вот-вот упасть на тротуар и проезжую часть, их тоже пришлось снимать пожарным.

В Марупе ветер повалил навес на автобусной остановке, на бульваре Атмодас в Лиепае и на ул. Фридриха Цандера в Риге упавшие деревья задели жилые дома. На ул. Грегора в Юрмале, на поперечной линии Чиекуркална, ул. Лапсту и Аудума в Риге деревья упали на легковые автомашины.

В основном последствия бури ликвидировали сотрудники ГПСС, но примерно в 40 случаях информация о происшествиях была передана добровольным пожарным.

В воскресенье утром вызовы на ликвидацию последствий стихии продолжают поступать.

Всего за прошедшие сутки, с 6 часов субботы до 6 часов воскресенья, в ГПСС поступило 173 вызова, из них 9 - на пожары, 142 - на спасательные работы, 22 вызова оказались ложными.

Наиболее серьёзные перебои с электроснабжением из-за бури наутро в воскресенье имели место в Огрском, Сигулдском и Ропажском краях, информирует АО Sadales tīkls.

К 7:30 в воскресенье без света осталось около 7000 клиентов, в основном в прибрежных и центральных районах Латвии. К утру было устранено 85 повреждений, но продолжает дуть сильный ветер, и к ним добавляются новые.

Оперативные бригады Sadales tīkls работают, чтобы возобновить подачу электроэнергии, но в ситуациях сложных и обширных повреждений это может потребовать долгого времени. Там, где это возможно, электроснабжение клиентов восстанавливается сразу по сопряжённым электролиниям, ещё до устранений повреждений на месте.

Sadales tīkls предупреждает, что в экстремальных погодных условиях находиться вне помещения небезопасно. Ни в коем случае нельзя приближаться к электролинии, если на проводах висит дерево или виден оборванный провод. О таких опасных ситуациях нужно немедленно сообщать в Sadales tīkls.

В Риге из-за сильного ветра в самоуправление поступали вызовы в связи с сорванным утеплением фасадов, повреждением дорожных знаков, светофоров и т.д., сообщил агентству LETA представитель Рижской думы Мартиньш Вилемсонс.

По его сведениям, к 8 утра воскресенья было принято 11 вызовов в связи с поваленными деревьями, десять - о повреждённых дорожных знаках, шесть звонков было связано с повреждением светофоров, пять - линий электропередачи, три - заборов.

С двух домов сорвало фасадное утепление, были также вызовы по поводу повреждений уличного фонаря, рекламного стенда, окна и т.п.

Вилемсонс сказал, что вызовы были разные, но в целом не слишком серьёзные. Рижское самоуправление, по его словам, оперативно реагирует на звонки - дорожные знаки поднимают, места повреждений огораживают, но вот фасадное утепление придётся ремонтировать самим владельцам зданий.

На фото - обрушившийся в бурю балкон на ул. Унияс в Пурвциемсе.

Напоминаем, что оранжевое предупреждение о сильном ветре действует до 16 часов. Синоптики обещают, что в течение дня ветер постепенно утихнет. Наиболее сильные порывы ветра были зафиксированы в Лиепае - 28,4 м/с, Вентспилсе - 27,6 м/с и в рижском микрорайоне Даугавгрива - 25,9 м/с.