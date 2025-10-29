Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
У нас министр не вмешивается в работу полиции: Козловскис о расследовании убийства собак

29 октября, 2025 17:25

LETA

Министр как должностное лицо не имеет полномочий распоряжаться процессуальными действиями или осуществлять надзор за уголовным процессом, говорится в ответе министра внутренних дел Рихарда Козловскиса комиссии Сейма по запросам, которая в среду рассматривала запрос депутатов от партии "Латвия на первом месте" об ответственности Государственной полиции в связи с убийством трех собак в Брунавской волости Бауссккого края.

Козловскис отметил, что, согласно Уголовно-процессуальному закону, министр внутренних дел не имеет права отдавать распоряжения или осуществлять надзор за уголовным процессом. Закон гласит, что должностное лицо, уполномоченное вести уголовный процесс, обязано возбудить его при наличии оснований.

В данном случае полиция была немедленно направлена на место происшествия, провела осмотр и собрала доказательства. Расследование продолжается, принимаются необходимые меры. В то же время начато ведомственное расследование для оценки поведения сотрудников полиции, говорится в ответе министра.

По словам Козловскиса, нет никаких оснований полагать, что полиция действовала с опозданием или ненадлежащим образом. Озабоченность общественности понятна, но расследование не проводится публично. Как только это станет возможным, полиция предоставит больше информации о ходе расследования и принятых решениях, пообещал министр.

Он выразил уверенность, что полиция обеспечит всестороннее и беспристрастное расследование произошедшего.
 

Кашель: просто простуда или что-то серьезнее?

Столкнувшись с появившимся вдруг кашлем, мы не понимаем — как на это реагировать? А поэтому допускаем досадные ошибки, которые не только не способствуют выздоровлению, но часто просто вредят.

Медовый цыпленок: ну, очень вкусно!

Бренд Spilva пополнил свой ассортимент сладко-кислым соусом Medus cālis: нам, одним из первых, удалось продегустировать этот продукт. Новинка нам понравилась, сейчас расскажем, почему.

Так можно было: латвиец не прошёл техосмотр и просто заказал новые номера в Китае

Невероятной, по своей абсурдности, историей поделились в соцсетях латвийцы, случайно обнаружившие в потоке копию их машины - с теми же номерами.

С поста уходит директор Рижской средней школы им. Наталии Драудзини

Директор рижской средней школы имени Наталии Драудзини Марис Загерис решил покинуть свою должность, сообщили агентству LETA в Рижской думе.

«Лоббируете Россию!» Протест у Сейма — в знак протеста (ВИДЕО)

У Сейма в знак протеста против выхода Латвии из Стамбульской конвенции в среду вечером собрались примерно 5000 жителей, и эта акция протеста населения стала одной из самых многочисленных за последние годы, заверили агентство ЛЕТА в Государственной полиции.

Восхваляют Сталина! На русском! Наехали на латвийский хор, планирующий гастроли в Монако

Читатель портала pietiek.com случайно обнаружил афишу с выступления в Монако "Рижского хора", который не только пел на русском, но и "восхвалял Сталина", через исполнение оратории Шостаковича "Песнь о лесах".

Чувствуете нафталин? Блогер упрекнул Фрейбергу в двойных стандартах

Автор цифрового контента Даниэль Буко на своей странице в Facebook прокомментировал заявление экс-президента Латвии Вайры Вике-Фрейберги о том, что каждый депутат, проголосовавший за выход из Стамбульской конвенции - жертва российской пропаганды.

