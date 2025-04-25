У Латвийской академии спортивной педагогики новый руководитель — бывший министр образования

Ранее Муйжниеце была директором частной художественной школы "Kultūras Patnis". С лета 2021 года до конца 2022 года она занимала пост министра образования и науки.

По данным архива агентства ЛЕТА, Муйжниеце получила высшее образование в Рижской международной школе экономики и бизнес-администрации и степень бакалавра педагогики в Латвийском университете.

В июле 2024 года решением Министерства образования и науки (МОН) ЛАСП была включена в состав РУС, сохранив свою идентичность, а также академическую и научную независимость.