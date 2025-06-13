У Елгавы будет новый мэр — впервые за 24 года!

Политик подчеркнул, что выборы завершены, и теперь главная задача — обеспечить стабильное развитие города.

«Мы не должны допустить, чтобы политический процесс повлиял на реализацию важных городских проектов или на оказание услуг жителям», — написал Равиньш.

Он отметил, что для него пост никогда не был самоцелью:«Если моя кандидатура мешает латышским партиям договориться о совместной работе, я отказываюсь от участия в выборах мэра». Вместо себя он предложил продвигать на пост мэра свою заместительницу Риту Вецтиране СЗК).

На этой неделе в Елгаве начались переговоры между партиями о формировании коалиции. Партия Равиньша получила на выборах только 3 мандата из 15, и в кулуарах уже обсуждается её возможный переход в оппозицию.

Андрис Равиньш был избран еще предеседателем городского совета Елгавы в 2001 году и с тех пор бессменно возглавлял руководство города.