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У единого билета на транспорт будут одни преимущества: вот только купить можно не везде

Редакция PRESS 26 марта, 2025 13:11

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Введение единого билета на поезд и общественный транспорт в Риге даст возможность жителям дешевле передвигаться на общественном транспорте по столице, сообщил сегодня на пресс-конференции глава комитета Рижской думы по делам сообщения и транспорта Олаф Пулкс.

Если сейчас проезд на поезде, например, из Иманты с пересадкой в центре города на одно из транспортных средств "Rīgas satiksme" стоит пассажиру три евро, то после введения единого билета стоимость поездки составит два евро.

Кроме того, единый билет в общественном транспорте Риги будет действовать как 90-минутный билет и даст возможность в это время пересаживаться на другие транспортные средства "Rīgas satiksme" без дополнительной платы.

Пулкс выразил надежду, что введение единого билета поспособствует изменению привычек жителей и люди станут чаще выбирать для проезда на работу и домой общественный транспорт, а не частные транспортные средства.

Политик признал, что сначала единый билет можно будет купить только в приложении или через сайт "Pasažieru vilciens". Но чтобы не тормозить ввод проекта, самоуправление на это предложение согласилось.

Пулкс также отметил, что сейчас неизвестно, какая дополнительная дотация потребуется предприятию "Rīgas satiksme", - это выяснится в ходе пилотного проекта.

Как сообщили агентству ЛЕТА в "Rīgas satiksmе", предварительные подсчеты свидетельствуют о том, что предприятию потребуется дополнительная дотация в размере 400 000 евро, чтобы покрыть разницу между ценой билета и реальными затратами на поездку.

Размер дотации будет зависеть от того, сколько пассажиров воспользуются единым билетом.

Рижская дума сегодня примет решение о поддержке пилотного проекта по внедрению единого билета "Rīgas satiksme" и "Pasažieru vilciens".

Для реализации пилотного проекта предусмотрено несколько условий. Во-первых, "Rīgas satiksme" обеспечит предприятию "Pasažieru vilciens" использование единого билета в маршрутной сети Рижского общественного транспорта. С каждого проданного единого билета, цена которого составит два евро, "Rīgas satiksme" получит 0,89 евро без налога на добавленную стоимость (НДС) и еще 0,11 евро с НДС.

Кроме того, планируется установить срок пилотного проекта - не более одного года с момента его запуска, а также предполагается, что "Rīgas satiksme" до 15 декабря представит департаменту внешнего пространства и мобильности и финансовому департаменту промежуточный доклад о результатах пилотного проекта.

В рамках пилотного проекта продажу единого электронного билета будет обеспечивать только "Pasažieru vilciens".

На разработку технического решения по созданию приложения для продажи кодового билета запланировано приблизительно 50 000 евро из резервного фонда Рижской думы.

Единый билет будет доступен на обслуживаемых "Rīgas satiksme" маршрутах и в зоне А железнодорожных маршрутов регионального значения. По результатам пилотного проекта единый билет планируется ввести в более широкой сети железнодорожных маршрутов.

В сообщении Министерства сообщения говорится, что пилотный проект предварительно может быть запущен 1 июня 2025 года и плановый срок его реализации составит один год со дня, когда единый билет можно будет приобрести.

Министерство сообщения ожидает, что введение единого билета позволит увеличить число пассажиров. Сейчас услугами обоих перевозчиков одновременно пользуются приблизительно 38 000 пассажиров в год. Потенциальный рост числа пассажиров, которые будут пользоваться единым билетом, может составить примерно 30%.

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